Nasdaq : L’indice poursuit sa correction en attendant la Fed

Points clés de l’article :

Les investisseurs dans l’attente du degré de changement de la Fed

Le retracement Fibonacci de 61,8% essentiel pour la suite

Les investisseurs dans l’attente du degré de changement de la Fed

Les ventes de détail ont augmenté de 0,3 % aux Etats Unis par rapport au mois précédent en novembre 2021, après une hausse de 1,8 % en octobre et bien en deçà des attentes du marché (0,8 %), ce qui renforce les signes de ralentissement de la demande intérieure dans un contexte d'inflation la plus élevée depuis des décennies. Par ailleurs, L'enquête Empire sur les conditions générales d'affaires dans l'industrie manufacturière a augmenté de manière inattendue de +1,0 à 31,9, plus fort que les attentes d'une baisse à 25,0. L'indice des prix à l'importation hors pétrole de novembre a augmenté de +0,7% mensuel, plus fort que les attentes de +0,4% et la plus forte augmentation en 5 mois.

Les indices boursiers se sont stabilisés cependant dans l'attente des résultats de la réunion de deux jours du FOMC. La Réserve fédérale devrait annoncer mercredi un changement radical de politique qui ouvrira la voie à une première hausse des taux d'intérêt l'année prochaine.

Les marchés s'attendent à ce que la Fed accélère aujourd'hui le rythme de sa réduction de l'assouplissement quantitatif, passant de 15 à 30 milliards de dollars par mois.

Cela permettrait à la banque centrale de commencer à relever les taux d'intérêt à partir de zéro, et les responsables de la Fed devraient publier une nouvelle prévision indiquant deux à trois hausses des taux d'intérêt en 2022 et trois à quatre autres en 2023.

À l'issue de sa réunion de deux jours mercredi après-midi, la banque centrale devrait également reconnaître que l'inflation n'est plus un problème "transitoire" ou temporaire comme les responsables le prévoyaient jusque-là, et que la hausse des prix pourrait constituer une menace plus importante pour l'économie. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 6,8 % en novembre, et il pourrait être à nouveau élevé en décembre.

Le retracement Fibonacci de 61,8% essentiel pour la suite

Le Nasdaq a prolongé sa chute de lundi par un gap baissier hier qui fait office de résistance. Pour enrayer cette reprise baissière après un rebond qui s’est achevé sur la résistance à 15833 points, l’indice technologique doit préserver le retracement Fibonacci de 61,8 % sur 14 950 points qui a permis de stopper sa baisse début Décembre.

Une rupture de ce niveau donnerait un objectif plus bas vers la moyenne mobile à 200 périodes voire à un retracement complet. A l’inverse, le comblement et franchissement du gap signaleraient vraisemblablement la fin de cette séquence corrective.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE