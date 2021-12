DAX 40 : démarrage dans le vert à l’aube d’une semaine cruciale

Points-clés de l’article sur le DAX :

Fed, BCE et PMIs en ligne de mire, mais la situation sanitaire restera déterminante

Le DAX entreprend une nouvelle jambe de hausse

Les indices européens débutent la semaine dans le vert dans le sillage des gains de Wall Street en fin de séance américaine vendredi. Le DAX 40 est en hausse d'environ 1%, poursuivant son rebond depuis le support majeur de vendredi à 15 540 points.

L'appétit pour le risque domine les marchés ce matin, mais un certain nombre d'événements majeurs sont susceptibles d'affecter le sentiment cette semaine. Les investisseurs attendent non seulement la Fed, mais aussi la BCE, la BoE et la BoJ. Seule la Fed devrait modifier sa politique monétaire en annonçant une accélération du rythme de son tapering, mais les traders surveilleront également la BCE qui devrait entamer des premières discussions sur ses achats d'actifs après l'expiration du programme PEPP au printemps.

Les nouvelles projections économiques et de taux du FOMC seront très importantes pour les participants au marché. Publiées mercredi soir, ces nouvelles projections devraient être revues à la hausse compte tenu de la persistance de l'inflation et du faible taux de chômage, mais des attentes trop ambitieuses de la part des membres du FOMC pourraient menacer les marchés actions d'une correction, à l'image de ce que nous avons connu en décembre 2018.

Dans le même temps, les investisseurs seront attentifs aux publications des PMI flash de décembre pour les États-Unis, la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni, ainsi qu'aux publications de la production industrielle et des ventes au détail américaines et chinoises. Les PMI flash seront les premiers rapports avancés à donner des détails sur l'impact du nouveau variant Omicron sur les économies.

Cette semaine est l'une des plus chargées de l'année, mais le principal catalyseur des marchés restera l'évolution de la situation sanitaire, en particulier les nouvelles concernant l'efficacité des vaccins sur le nouveau variant et l'évolution des restrictions sanitaires.

Graphique journalier du cours du DAX réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le DAX semble entreprendre un nouveau rallye haussier après avoir retracé pendant quelques séances la semaine dernière jusqu’à la ligne de cou d’une figure de retournement en tête et épaules inversées à 15 540 points. Le DAX pourrait poursuivre son rebond à court terme et se rapprocher de son record du mois de novembre à 16 290 points si le sentiment d’appétit pour le risque continue à dominer.

Les perspectives haussières de court terme seraient invalidées en cas de repli sous la ligne de cou. Dans ce cas, il sera préférable d’attendre un retour dans la zone de support plurimensuelle à 15 050-14 845 points pour chercher à se repositionner à l’achat.

