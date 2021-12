S&P 500 : Quelle marge de progression restante pour la fin de l’année ?

Points-clés de l’article sur le S&P 500 :

Le S&P 500 pourrait poursuivre son rebond à court terme

Les marchés actions se sont nettement repris depuis leur point bas du début du mois causé par l’émergence du variant Omicron. Des nouvelles encourageantes sur l'efficacité des vaccins et le risque plus faible que prévu du nouveau variant ont rassuré les opérateurs de marché.

Cependant, tout n'est pas terminé sur le front de la santé. Les nouvelles encourageantes de ces derniers jours ne sont que des données préliminaires. Des données plus avancées seront nécessaires pour confirmer l'efficacité des vaccins et la plus faible dangerosité du nouveau variant. Par ailleurs, les opérateurs de marché resteront prudents car l'Europe et de plus en plus d'États américains réintroduisent des restrictions sanitaires.

De plus, les participants au marché devraient rester prudents dans l'attente de la conclusion de la réunion du FOMC mercredi prochain. Bien qu'ils s'attendent déjà à ce que Jerome Powell annonce une accélération du tapering, des surprises pourraient venir des "dot plots", car de plus en plus de responsables du FOMC se prononcent en faveur d'une accélération de la normalisation de la politique monétaire.

Pour les prochaines semaines, la marge de progression restante pour le S&P 500 semble relativement faible (+3 %). Le consensus de Refinitiv et l'économiste Edward Yardeni estiment les bénéfices du S&P 500 en 2022 à environ 220 dollars, ce qui donne un objectif de cours pour le S&P 500 à 4840 points en utilisant un ratio P/E de 22 (22x220=4840). Un ratio P/E de 22 correspond à la fourchette haute du niveau de valorisation du S&P 500 depuis le début de la pandémie.

Source : Yardeni.com

Ce plafond de verre à 4840 points est valable pour les prochaines semaines. Néanmoins, plus nous avancerons en 2022, plus les estimations des BPA 2023 influenceront les marchés (les opérateurs de marché ont tendance à refléter dans les prix les estimations des bénéfices des 12 prochains mois). Par conséquent, ce plafond de verre devrait continuer à monter progressivement en 2022.

Le S&P 500 pourrait poursuivre son rebond à court terme

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du S&P 500 est haussière. Comme lors des dernières respirations du marché, le S&P pourrait poursuivre son rebond et dépasser son récent plus haut à 4743 points à court terme.

Si ce n’est pas le cas et que le S&P 500 se replie à nouveau sous 4743 points, un retour au plus bas de la semaine dernière à environ 4500 points serait à prévoir. Un repli sous ce support serait un signal en faveur d’une correction plus importante de l’indice. Une poursuite de la baisse jusqu’au creux d’octobre à environ 4300 points serait alors à prévoir.

