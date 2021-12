Nasdaq : Les valeurs technologiques rebondissent sur un niveau clé

Points clés de l’article :

La menace Omicron fait moins peur aux marchés

Le Nasdaq a préservé un support majeur à 15 000 points

Les bourses dans le monde sont en hausse. La vigueur des valeurs technologiques fait grimper les futures sur les indices boursiers américains ce matin, avec Tesla en hausse de plus de +3% et Apple de plus de +2% dans les échanges d'avant-marché. Les indices boursiers grimpent également alors que les données les plus récentes en provenance d'Afrique du Sud montrent que la variante omicron Covid n'est pas aussi grave qu'on le craignait.

Les actions des fabricants de puces ont été les premiers gagnants, avec un bond de 8,4 % pour Intel et une hausse de 3,7 % pour NVIDIA, après avoir appris qu'Intel prévoyait de rendre publique son unité de voitures à conduite autonome, Mobileye, à la mi-2022.

La séance de la nuit a fait suite à une remontée de Wall Street, qui a vu le Dow, indice de référence, gagner près de 650 points. Le S&P 500 a bondi de 1,1 % lundi, les 11 secteurs le composant ayant enregistré des gains. Le Nasdaq Composite s'est retourné pour terminer la journée en hausse de 0,9 %. Le rallye a été mené par les valeurs liées aux voyages, telles que les compagnies aériennes et les opérateurs de croisières.

L'apaisement des craintes liées à l'Omicron permet aux investisseurs de se positionner en prévision d'une Fed plus restrictive. Les marchés revoient à la baisse les dommages économiques potentiels qu'Omicron pourrait causer, car les premiers rapports suggèrent que la nouvelle variante de COVID est moins grave.

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, avait déclaré dimanche que les premières données sur la variante sont "encourageantes", même s'il a averti que davantage d'informations étaient nécessaires pour la comprendre pleinement.

Pendant ce temps, le marché évalue également la probabilité que la Réserve fédérale commence à retirer ses politiques d'assouplissement massif et à relever les taux plus tôt que prévu.

Les commentaires des responsables de la Fed suggèrent que la banque centrale devrait décider de doubler le rythme de son assouplissement à 30 milliards de dollars par mois lors de sa réunion de décembre la semaine prochaine. Les premières discussions pourraient également commencer dès la réunion de décembre sur la date et l’amplitude du relèvement des taux d'intérêt l'année prochaine.

Après les montagnes russes des marchés la semaine dernière, les opérateurs sont probablement à la croisée des chemins. D'un côté, Omicron est peut-être moins menaçant, mais d'un autre côté, la Fed pourrait potentiellement accélérer son resserrement.

L'attention du marché se déplacera vers les nouvelles données sur l'inflation vendredi. L'indice des prix à la consommation, qui devrait être encore plus élevé que le mois précédent, pourrait devenir le catalyseur de l'accélération du resserrement de la politique de la Fed.

L’indice Nasdaq a fortement rebondi sur l’ancienne résistance qui devient support à 15 000 points. La présence d’acheteurs sur ce niveau a permis à l’indice de clôturer au-dessus. Les cours auront réaliser en séance un retracement Fibonacci classique de 50% de sa dernière vague de hausse.

Tant que l’Indice reste au-dessus de ce niveau, la dynamique haussière peut reprendre vers le retracement de 38,2% dans un premier temps sur 14 425 points et au-delà vers la résistance à 15833. L’ouverture en gap haussier du jour est un signal de force qu’il faudra confirmer en clôture.

La rupture des 15 000 points invaliderait ce scénario de reprise.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

