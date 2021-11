CAC 40 : la bourse de Paris tente de rebondir après un vendredi noir

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Le nouveau variant Omicron fait chuter les bourses mondiales

Le CAC 40 pourrait déjà amorcer un rebond

La bourse de Paris tente de rebondir depuis ce matin après avoir connu une séance noire vendredi, pour le Black Friday. L’indice parisien et ses homologues du monde entier ont chuté après la découverte d’un nouveau variant du COVID-19 intitulé Omicron.

Les opérateurs de marché s’inquiètent que ce nouveau variant soit plus résistant contre les vaccins actuels après des premiers commentaires de scientifiques dans ce sens, ce qui pourrait compromettre la reprise économique.

L’actualité sur l’efficacité des vaccins contre ce variant sera très probablement le catalyseur qui influencera le plus le sentiment des opérateurs de marché à court terme. En attendant, ce sont les annonces liées aux restrictions sanitaires et au tapering de la Fedqui ont le plus de chose d’influencer le sentiment.

Des annonces en faveur d’une accélération du tapering de la Fed alors même que le marché s’inquiète du nouveau variant pourraient renforcer les incertitudes des investisseurs. Aucune annonce n’est attendue par Jerome Powell lors de son audition devant le Congrès mardi et mercredi, mais le discours du très influent gouverneur de la Fed de New York, John Williams, pourrait apporter des éléments nouveaux.

Quelques rapports clés seront également susceptibles d’influencer le moral des investisseurs à court terme, comme le rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis (vendredi) et les indices PMI de l’ISM et de Caixin pour les Etats-Unis et la Chine (mardi, mercredi et vendredi).

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le sell-off de vendredi a permis au CAC 40 de revenir proche du milieu du canal ascendant dans lequel il évolue depuis l’année dernière. C’est une zone de prix vers laquelle le CAC 40 avait tendance à rebondir depuis le début de l’année.

Notons que le VVIX, l’indice de volatilité du VIX de CBOE, a bondi au-dessus de 140 points vendredi, ce qui illustre un état de panique excessif des opérateurs de marché, mais précédait le plus souvent un rebond des marchés boursiers à très court terme. Les seules exceptions récentes étaient au quatrième trimestre 2018 (lorsque la politique monétaire de la Fed devenait restrictive) et en mars 2020 (lorsque l’économie mondiale se confinait).

Malgré l’absence de signal du prix en faveur d’un rebond, le ratio rendement/risque semble désormais en faveur des acheteurs avec un VVIX aussi haut et un CAC 40 au milieu de son canal ascendant.

Toutefois, si l’aversion au risque s’intensifie et que le CAC 40 enfonce son plus bas de vendredi à 6725 points, les prochains supports à surveiller seront le creux d’octobre à 6415 points, puis l’ancien sommet de 2007 et 2020 à environ 6150 points.

