Nasdaq 100 : Est-ce le début d’un retracement ?

Wall Street marque le pas face aux incertitudes sanitaires en Europe et le rebond des taux

Le dollar DXY pourrait rejoindre 97,70 points avant de retracer

Les indices américains se négocient en baisse par rapport aux sommets de la semaine dernière. Les indices américains sont sous pression à court terme en raison d'un regain d'incertitude quant à la situation sanitaire en Europe et d'un rebond des rendements obligataires.

Le rendement américain à 2 ans a gagné 13 points de base depuis le début de la semaine, les investisseurs anticipant de plus en plus une première hausse des taux de la Fed. Suite aux bons chiffres de l'emploi et de l'inflation aux États-Unis et aux discours de plus en plus belliqueux des membres du FOMC, les participants au marché anticipent maintenant une première hausse des taux en mai. Ces attentes continueront d'évoluer en fonction de l'évolution des fondamentaux, mais plus tôt les participants au marché anticipent une hausse des taux, plus il est probable que le soutien au marché des actions s'affaiblisse.

L'évolution des goulots d'étranglement et la situation sanitaire, notamment aux États-Unis, seront également des catalyseurs clés à court terme. Les goulets d'étranglement s'atténuent depuis le pic de la fin de l'été, mais les améliorations dépendront fortement de la consommation des ménages américains. En ce qui concerne la situation sanitaire, les Américains sont moins vaccinés que les Européens et seront donc probablement plus touchés en cas de nouvelle vague. La réaction des "grands" Etats (New York, Californie, Texas, Floride, Michigan) en cas de nouvelle vague sera déterminante. Un durcissement des restrictions sanitaires dans ces Etats pénaliserait la croissance et aurait probablement un impact sur les actifs risqués.

Le Nasdaq respire, les indicateurs de largeur se dégradent

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Nasdaq 100 reste en tendance haussière malgré son repli des dernières séances. L’indice technologique est revenu au milieu du canal ascendant dans lequel il évolue depuis le début du printemps. Le repli des dernières séances a donc permis au marché de respirer.

Les indicateurs de largeur seront à surveiller ces prochaines séances puisqu’ils montrent une dégradation de la tendance du marché boursier. Le nombre de valeurs du S&P 500 ayant atteint de nouveaux plus bas d'un an au cours des 21 dernières séances est supérieur au nombre de valeurs ayant atteint de nouveaux plus hauts d'un an au cours de la même période, tandis que dans le même temps, de moins en moins de valeurs évoluent au-dessus de leurs moyennes mobiles à 50 et 200 séances (67% et 71% respectivement).

Si ces indicateurs de largeur continuent à se dégrader, ce serait de très mauvais augure pour les indices boursiers. Une sortie du Nasdaq 100 par le bas de son canal ascendant devient très probable.

