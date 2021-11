CAC 40 : la bourse de Paris plafonne, la situation sanitaire inquiète

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Les inquiétudes sanitaires pénalisent l’appétit pour le risque des investisseurs

Le CAC 40 pourrait retracer jusqu’à 7000 points à court terme

La Bourse de Paris et ses homologues européens se stabilisent à court terme après avoir fortement progressé ces dernières semaines. Les opérateurs de marché patientent alors que la détérioration de la situation sanitaire en Europe commence à menacer l'économie européenne.

Plusieurs pays européens ont considérablement renforcé leurs restrictions sanitaires au cours de la semaine dernière, notamment l'Autriche, qui a annoncé un confinement strict d'au moins 10 jours à partir de ce lundi pour l'ensemble de sa population. Les opérateurs de marché craignent que l'Allemagne ne suive le mouvement et n'annonce de nouvelles restrictions alors que les contaminations atteignent des niveaux sans précédent dans le pays.

Evolution des contaminations en Europe :

Source : FinancialTimes

L’évolution de la situation sanitaire en Europe, et plus particulièrement des restrictions sanitaires, sera cruciale pour les marchés boursiers à court terme. Un reconfinement des économies majeures telles que l’Allemagne, la France ou l’Italie devrait faire pression sur les actifs risqués.

Outre la situation sanitaire, les investisseurs surveilleront également plusieurs publications macroéconomiques clés cette semaine. Les PMI flash des principales économies développées et les dépenses des ménages, commandes de biens durables et ventes de logements des Etats-Unis sont attendus d’ici mercredi. Les séances de jeudi et de vendredi devraient être calmes car les États-Unis seront fermés pour Thanksgiving (clôture de Wall Street à 18h00 vendredi).

Le CAC 40 pourrait retracer jusqu’à 7000 points à court terme

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du CAC 40 est haussière, mais la lecture très élevée du RSI laisse à penser que l’indice parisien pourrait consolider voire retracer à court terme avant de poursuivre sa tendance haussière de fond.

Une sortie du RSI à 14 séances de sa zone de surachat serait un signal en faveur d’un retracement. Les 4 dernières fois que ce signal a eu lieu (droites verticales), le marché avait entamé deux grands retracements (juin et août), un petit retracement (mars) et une consolidation (avril).

Un retour à 7000 points serait donc envisageable à très court terme, mais un retracement plus bas n’est pas impossible si la situation sanitaire devient inquiétante en Europe. Le marché pourrait éventuellement retracer jusqu’à 6700 points. Un retour au milieu du canal ascendant dans lequel le CAC 40 évolue depuis le début de la pandémie (en pointillés) commencerait à être un niveau de prix intéressant pour chercher à se positionner à l’achat dans le sens de la tendance de fond.

