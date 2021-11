CAC40 : Le temps de la consolidation

Points clés de l’article :

La pandémie revient sur le devant de la scène en Europe

Une dernière semaine de Novembre à risque

Les indicateurs de sentiment n’expriment pas d’excès

Une correction saine pour un rallye de fin d’année

Les actions sont mitigées prises entre les craintes d’inflation et la situation épidémiologique qui se dégrade.

Les signes d'une accélération de l'inflation mondiale pourraient pousser les banques centrales du monde entier à réduire leurs mesures de relance et à resserrer leur politique monétaire d’avantage. L'indice des prix à la consommation de base du Royaume-Uni en octobre a augmenté de 3,4 % en glissement annuel, le rythme le plus rapide depuis plus de dix ans qui confirme le chiffre déjà fort aux Etats Unis la semaine dernière. Même si la hause des prix en Europe est moindre, le risque d’une accélération est bien présente.

Par ailleurs, certaines entreprises comme Target aux Etats Unis ont averti que les pressions sur les coûts augmentaient, alimentant les craintes que l'inflation ne réduisent les bénéfices des entreprises. En outre, les valeurs énergétiques ont reculé après que les prix du pétrole brut aient chuté de près de 3 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis un mois et demi.

L’autre facteur qui inquiète les investisseurs est la reprise épidémique en Europe et aux Etats Unis. Les mesures de restrictions se propagent en Autriche, Belgique et Pays Bas. Mais c’est surtout sur la première économie de la zone en Allemagne que la situation inquiète. Merkel a appelé à un durcissement des mesures restrictives. De même, une aggravation de la pandémie aux États-Unis est baissière pour les actions après que la moyenne sur 7 jours des nouvelles infections Covid ait atteint mardi un sommet sur un mois de 87 897.

La saisonnalité est toujours favorable aux actions jusqu’à la fin de l’année mais la dernière semaine de Novembre est souvent le théâtre d’une correction. Au vu de la progression des indices ces dernières semaines et de l’hésitation ces deux dernières séances, il ne serait pas étonnant de voir un trou d’air temporaire sur les indices.

Les indicateurs de sentiment n’expriment pas d’excès

Les indicateurs de sentiment se sont détendus et ne présagent pas d’un retournement ou d’un effondrement. La correction si elle prenait forme la semaine prochaine serait alors un bon point d’entrée pour un rallye du mois de Décembre.

Comme on peut le voir après un excès d’optimisme la semaine dernière, les résultats de l’enquête sur le sentiment des investisseurs sont revenus sur des niveaux en ligne avec les moyennes historiques

Enquête AAII :

Une correction saine pour un rallye de fin d’année

La séance du jour et celle d’hier indiquent que le marché est en manque de carburant pour aller vers l’objectif de la sortie du canal descendant à 7300 points.

En conclusion, le temps d’une correction passagère est venue avec un retour possible sur le support au-dessus de 7000 points. Si cela se matérialisait alors on aurait une vague B de consolidation avant la dernière impulsion vers l’objectif final.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

