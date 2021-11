CAC 40 : nouveau record mais risque de retracement à court terme

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 inscrit des nouveau x record s en attendant des chiffres clés aux Etats-Unis et des résultats d’entreprises

La configuration du CAC 40 est en défaveur des acheteurs à court terme

Le CAC 40 inscrit des nouveaux records en attendant des chiffres clés aux Etats-Unis et des résultats d’entreprises

La Bourse française commence la semaine dans le vert, atteignant un niveau record à 7110 points dans le sillage du rebond de Wall Street vendredi et de bonnes statistiques chinoises publiées cette nuit. Les ventes au détail et la production industrielle chinoises ont augmenté plus que prévu le mois dernier malgré la résurgence des contaminations, la pénurie d'intrants et les contraintes d'électricité, ce qui a remonté le moral des investisseurs après des données sur l'inflation inquiétantes aux Etats-Unis.

Les opérateurs de marché attendent désormais les données sur la production industrielle et les ventes au détail aux États-Unis, mardi. Ces statistiques seront particulièrement importantes compte tenu des fortes contraintes qui pèsent sur les industriels et les consommateurs américains en raison des nombreuses pénuries et hausses de prix. Des statistiques décevantes renforceraient les craintes de stagflation, un environnement extrêmement délicat pour la Fed puisqu'il combine une croissance économique faible, voire négative, et une inflation élevée... A l'inverse, des statistiques meilleures que prévu permettraient d'apaiser les craintes de stagflation, ce qui serait positif pour les actifs risqués.

Les investisseurs suivront également de près les résultats du troisième trimestre des grands distributeurs tels que Wal-Mart et Costco. Les résultats du mastodonte Nvidia, septième plus grande entreprise du S&P 500, de Salesforce et de Cisco seront également suivis de près. En France, les résultats de Bouygues et Vinci sont à l`agenda.

La configuration du CAC 40 est en défaveur des acheteurs à court terme

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du CAC 40 est haussière, mais l’indice pourrait être sujet à un retracement à court terme au vu de la lecture très élevée du RSI. Lorsque le RSI sortait de sa zone de surachat, le CAC 40 avait tendance d’amorcer un retracement qui pouvait durer plusieurs semaines (droites verticales rouges).

Depuis le début de l’année, le RSI est sorti 4 fois de sa zone de surachat. La seule fois que le marché n’a pas retracé après que le RSI soit sorti de sa zone de surachat était en avril, mais le marché a oscillé pendant un mois d’avant de poursuivre sa tendance haussière de fond.

Le CAC 40 pourrait donc continuer à inscrire des nouveaux records à court terme, mais le ratio rendement/risque est en défaveur des achats.

Outre l’excès de momentum, l’évolution du CAC 40 proche de la borne haute de son canal haussier dans lequel il évolue depuis le début de la pandémie rend également la configuration technique défavorable aux stratégies acheteuses. A moyen et long terme, il est préférable d’attendre un repli vers le milieu du canal pour chercher à se positionner à l’achat, comme c’était le cas en juillet et début octobre.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE