CAC40 : Vers un nouveau record historique

Points clés de l’article :

Les bourses mondiales portées par les résultats d’entreprises avant la Fed et l’emploi

Une saisonnalité très favorable pour les dernières semaines de l’année

Le CAC40 dans une dynamique pour de nouveaux plus hauts

Les bourses mondiales portées par les résultats d’entreprises avant la Fed et l’emploi

L'indice américain large SP500 a atteint un niveau record mardi - avant la décision clé de la Réserve fédérale - grâce aux bons résultats des entreprises qui ont donné confiance aux investisseurs dans un rallye de fin d'année. Le CAC40 suit aujourd’hui le mouvement en dépassant son plus haut annuel qui s’était établi le 13 Aout à 6914 points. La prochaine étape est le record historique du 4 septembre 2000 à 6944 points.

Les petites capitalisations composant le Russel 2000 prennent le relais avec un bond lundi de 2,6%.

Plusieurs entreprises dans des secteurs différents ont annoncé des bénéfices meilleurs qu’attendu. Lundi soir, selon FactSet, 55,8 % des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats financiers trimestriels, 82 % d'entre elles ayant dépassé les estimations de bénéfices.

L'action Pfizer a augmenté de 3,8 % après que le bénéfice du troisième trimestre du fabricant de médicaments ait dépassé les attentes. L'entreprise a également relevé ses perspectives de revenus et de bénéfices par action pour 2021.

Les actions d'Under Armour ont grimpé de 19 % après que le détaillant d'articles de sport a relevé ses perspectives annuelles, révélant que la société enregistre des progrès dans l'amélioration de son image de marque sous la direction de Patrik Frisk.

DuPont de Nemours a progressé de 4,3 % après avoir obtenu des résultats trimestriels supérieurs et inférieurs aux attentes, et Estee Lauder a augmenté de 2,5 % grâce à des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes.

L'action Tesla s'est refroidie quelque peu mardi après avoir explosé à la fin du mois d'octobre. Les actions du constructeur de voitures électriques ont baissé de 2 %, bien qu'elles aient augmenté de plus de 50 % au cours du mois dernier. Cette baisse fait suite à une information selon laquelle le constructeur automobile rappelle 11 700 de ses véhicules en raison d'une erreur de communication, et à un tweet du fondateur de l'entreprise, Elon Musk, indiquant que Tesla n'a pas encore signé de contrat avec le géant de la location Hertz.

Les trois principaux indices boursiers ont clôturé à des niveaux records au cours de la séance régulière de lundi, les investisseurs continuant de parier sur un rallye de fin d'année malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement, le risque de Covid et une Réserve fédérale qui est sur le point d'indiquer qu'elle va réduire certaines mesures de relance. La réunion de deux jours de la Fed commence aujourd’hui.

Une saisonnalité très favorable pour les dernières semaines de l’année

Le S&P 500 a enregistré des gains moyens de 1,1 % en novembre et de 2,3 % en décembre depuis 1936, note Bank of America. Le dernier mois de l'année est dans le vert 79% du temps.

La Fed, à l'issue de sa réunion de deux jours mercredi, devrait annoncer qu'elle commencera à déboucler ses 120 milliards de dollars d'achats mensuels d'obligations mis en œuvre pendant la pandémie. Par la suite, le rapport d'octobre sur l'emploi sera publié vendredi. Ce seront les catalyseurs dans les prochains jours.

Le CAC40 dans une dynamique pour de nouveaux plus hauts

Le CAC40 a connu une hausse significative depuis le franchissement de son canal baissier. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont clairement orientées à la hausse et supportent l’indice. L’écart entre les prix et les moyennes mobiles est maintenant important et pourrait annoncer une consolidation au-dessus du bas du gap du 30 octobre laissé ouvert à 6830 points. Sous ce niveau une correction pourrait se mettre en place vers 6780 points.

L’objectif s’établit maintenant sur 7200 points. Invalidation sous 6616 points.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE