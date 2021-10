SP500 : Vers de nouveaux records

Points clés de l’article :

Une semaine marquée par de nouveaux records

SP500 : Le dépassement des 4550 points libèrera une nouvelle impulsion haussière

Les trois principaux indices américains sont en passe de clôturer la semaine en hausse, ce qui représente trois semaines consécutives de gains. Le Dow a touché un record intraday plus tôt dans la semaine. Sur le mois, les trois indices sont en hausse d'au moins 5 %.

Malgré les soubresauts dans le secteur technologique, la saison des résultats a été jusqu'à présent excellente dans l'ensemble, ce qui a permis au marché de retrouver un niveau record après une accalmie de deux mois. Jusqu'à présent, pour la saison des résultats du troisième trimestre, 84 % des entreprises ont déclaré des bénéfices par action supérieurs aux estimations, selon Refinitiv. Les bénéfices devraient augmenter de 33,7 % au cours du trimestre. Au cours d'un trimestre où l'on pensait que les choses allaient ralentir et où l'on s'inquiétait de l'évolution des marges bénéficiaires, les entreprises se portent toujours bien.

Des données solides sur l'emploi ont également renforcé le sentiment positif du marché jeudi. Les demandes initiales d'allocations de chômage sont tombées à un nouveau niveau plancher de 290 000 la semaine dernière, selon le département du travail, soit 6 000 de moins que la semaine précédente et moins que les 300 000 attendus par les économistes interrogés par Dow Jones.

L'une des craintes des investisseurs durant les récentes difficultés du marché était une crise immobilière en Chine. Cependant, les investisseurs ont reçu de bonnes nouvelles sur ce front cette nuit, Evergrande ayant apparemment payé un paiement d'intérêt clé qui était dû aux détenteurs d'obligations étrangers, évitant ainsi un défaut de paiement pour le promoteur immobilier.

Des nouvelles rassurantes alors que le marché immobilier va renter dans une saisonnalité plus propice.

Evolution mensuelle moyenne du SP500 :

Le SP500 a renoué avec sa tendance haussière depuis la cassure de son oblique baissière qui lui a permis de revenir sur son plus haut historique. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont croisées positivement et laissent entrevoir de nouveaux plus hauts.

Même si une consolidation sur ces niveaux n’est pas à exclure, le franchissement en clôture des 4550 permettra une nouvelle impulsion vers les 4800 points.

Un retour sous le petit support à 4440 points, passage actuel de la moyenne à 34 périodes, invaliderait ce scénario positif.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

