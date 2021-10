CAC40 : L’indice pourrait reprendre sa marche an avant

Points clés de l’article :

L’inflation ennemie des bourses mondiales

Le CAC40 consolide au sein d’une reprise haussière

Les actions américaines sont plus faibles en début de séance en raison des inquiétudes concernant la croissance, Tesla et IBM étant toutes deux en baisse dans les échanges d'avant-marché après avoir publié des estimations de revenus inférieures aux attentes.

Une hausse des prévisions d'inflation pèse également sur les actions. Les indices boursiers ont été soutenus par les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis qui ont chuté de manière inattendue à un niveau bas de 19 mois, signe de la vigueur du marché du travail. Les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis ont baissé de manière inattendue de 6 000 pour atteindre 290 000, leur niveau le plus bas depuis 19 mois, ce qui montre que le marché du travail est plus solide que les attentes d'une augmentation à 297 000.

L'indice Euro Stoxx 50 est aujourd'hui en baisse de -0.34% et n’arrive pas à suivre le Dow Jones qui a touché un nouveau record. La faiblesse des constructeurs automobiles européens entraîne l'ensemble du marché à la baisse après que Volvo Group ait prévenu que la pénurie mondiale de semi-conducteurs et les difficultés de la chaîne d'approvisionnement continueraient à réduire sa production de camions. Les craintes liées à l'inflation ont également pesé sur les actions européennes après qu'Unilever Plc ait déclaré qu'il avait procédé à la plus forte augmentation des prix à la consommation depuis près de dix ans en raison de la flambée des coûts des matières premières.

Saisonnalité de l’indice SP500 :

Une période plus favorable devrait s’ouvrir pour les actions.

La semaine dernière j’évoquais la possibilité d’une consolidation après la sortie du canal baissier avec un support sur 6616 points. La bougie haussière d’hier est une bonne chose qui devrait voir le CAC revenir sur le plus haut de la semaine dernière à 6746 points. Un dépassement permettrait de rejoindre le plus haut de Septembre à 6784 points avant une continuation vers les plus hauts annuels.

L’invalidation se situe sous 6616 points.

Evolution du CAC40 en données quotidiennes :

