CAC40 : Vent favorable pour la bourse de Paris

#Bitcoin dopé par la SEC qui envisage d'autoriser des fonds indiciels (ETF) liés à la cryptomonnaie. Ainsi, le BTC s'offre le luxe de sortir par le haut de son canal et les plus hauts historiques ne sont plus très loin😉🚀 $BTCUSD https://t.co/OH4hLzbpeH

Replay / 2ème partie du Face à Face 👇 https://t.co/EFqp0hZTjn

Replay / 1ère partie du Face à Face 👇 https://t.co/F67qWOvUOx

Temps forts de la semaine et enjeux de la semaine prochaine (la voix n’y est toujours pas, mais l’intention si 😉) 👇 https://t.co/vD3ONgo6D9

RT @PowerHasheur: So, here we go. https://t.co/0xhlyOyTC2

RT @DeItaone: *WTI Oil Set for 8th Straight Weekly Gain, Longest Winning Streak Since May 2015

#forex #EURUSD ☕ FOREXPRESSO - Analyse Forex du 15 Octobre 2021 avec Cédric Damestoy de... https://t.co/F9UcnxKhlZ via @YouTube

#forex #EURJPY #USDJPY ☕ FOREXPRESSO - Analyse Forex du 15 Octobre 2021 avec Cédric Damestoy de... https://t.co/lgX5AnqfHa via @YouTube

Off cet après-midi ;) Bon week-end !