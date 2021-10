DAX : L’indice allemand retrouve des couleurs

Points clés de l’article :

Les financières et Lagarde relancent les indices boursiers européens

Le DAX affirme sa reprise mais doit encore confirmer

Les financières et Lagarde relancent les indices boursiers européens

Les résultats meilleurs que prévu des bénéfices du troisième trimestre de Morgan Stanley, Citigroup et Wells Fargo ont stimulé les contrats à terme sur indices boursiers américains ce matin. Les indices boursiers ont poursuivi leurs gains après que les demandes initiales de chômage hebdomadaires aux États-Unis aient atteint leur plus bas niveau depuis un an et demi et que les prix à la production au mois de septembre aient augmenté moins que prévu.

L'indice Euro Stoxx 50 en a profité et atteint un sommet de deux semaines. La vigueur des valeurs technologiques et minières entraîne l'ensemble du marché à la hausse, le prix du cuivre atteignant son plus haut niveau depuis 4 mois.

De plus, les commentaires accommodants de la présidente de la BCE, Mme Lagarde, ont fait baisser les rendements des obligations et ont soutenu les gains des actions lorsqu'elle a déclaré qu'elle continuait à considérer la hausse de l'inflation "comme étant largement due à des facteurs temporaires" et "qu'il reste crucial de ne pas retirer prématurément le soutien politique".

Enfin, la saisonnalité va devenir plus favorable à partir de la deuxième quinzaine d’Octobre sur les indices.

Saisonnalité de l’indice SP500 :

Le DAX affirme sa reprise mais doit encore confirmer

La marteau du 6 octobre indiquait que les acheteurs reprenaient la main et stoppaient la correction de l’indice. Le DAX est reparti à la hausse mais va être confronté à une oblique baissière. Son franchissement confirmera le changement de tendance et ouvrira la porte vers un retour sur la résistance à 15 700 points dans un premier temps puis 15 800 points.

Un retour sous le dernier sommet à 15 267 points neutraliserait ce scénario de reprise. La cassure des 15 000 points signifierait qu’une vague de baisse serait susceptible de se mettre en place.

Evolution de l’indice DAX en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE