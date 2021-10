CAC40 : L’indice se stabilise malgré les mauvaises nouvelles

Points clés de l’article :

CAC40 : Le canal baissier reste d’actualité

Les marchés boursiers, le DAX 30 de Francfort et le CAC 40 de Paris progressent légèrement, dans un contexte de préoccupations persistantes concernant l'inflation, les perspectives de hausse des taux d'intérêt et les craintes de ralentissement de la croissance mondiale. Les investisseurs du monde entier attendent la publication des minutes de la Fed pour connaître les "progrès" de l'économie et du marché de l'emploi aux États-Unis, ainsi que de nouvelles indications sur le calendrier de réduction des taux.

Le taux d'inflation annuel aux États-Unis a atteint son plus haut niveau en 13 ans à 5,4 % en septembre 2021, contre 5,3 % en août, ce qui est supérieur aux attentes du marché de 5,3 %.tandis que le marché de l'emploi continue de se redresser progressivement. En outre, la saison des rapports d'entreprise commence et les prévisions indiquent une augmentation constante des avertissements sur les bénéfices en raison de l'engorgement des chaînes d'approvisionnement et de la hausse des prix de l'énergie.

Les résultats meilleurs que prévu de JPMorgan Chase et de Blackrock pour le troisième trimestre soutiennent les gains modestes sur les indices boursiers américains. Les prix se sont éloignés de leurs meilleurs niveaux après que les prix à la consommation au mois de septembre aux États-Unis aient augmenté plus que prévu. Par ailleurs, la faiblesse d'Apple dans les échanges pré-marché pèse sur les valeurs technologiques après qu'un rapport de Bloomberg ait indiqué qu'Apple pourrait réduire ses objectifs de production de l'iPhone 13 pour cette année en raison de la pénurie de puces.

En Europe, les résultats positifs des entreprises au troisième trimestre stimulent les actions européennes aujourd'hui après que SAP ait relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année à 9,4-9,6 milliards d'euros, contre une estimation de 9,3-9,5 milliards d'euros en juillet. Les gains des actions européennes ont été limités après que Reuters ait rapporté que les instituts économiques allemands réduiraient leur estimation du PIB allemand pour 2021 à 2,4 % contre 3,7 %, les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement entravant la reprise.

Toutefois, du côté positif la saisonnalité s’améliore à partir de la deuxième quinzaine d’Octobre.

Saisonnalité des actions américaines les années post élections :

Les cours du CAC sont enfermés dans un canal baissier mais ont établi une oblique haussière de support qui permet à l’indice de se stabiliser.

Si les cours parviennent à sortir du canal par le haut, on pourrait assister à un retour sur la résistance majeure sur 6720 points.

A l’inverse la rupture de l’oblique haussière conforterait la tendance négative avec le risque d’un retour sur 6390 points puis 6250 points.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

