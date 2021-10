CAC40 : Les marches boursiers suspendus aux chiffres de l’emploi US

Points clés de l’article :

Un faisceau d’indicateurs positif pour les marchés boursiers…à confirmer

Le CAC40 rejoint la borne haute du canal baissier

Un faisceau d’indicateurs positif pour les marchés boursiers…à confirmer

Hier, plusieurs nouvelles sont venues rassurer les investisseurs avec un accord temporaire sur le plafond de la dette aux Etats Unis et les propos de Poutine qui ont fait baisser les prix de l’énergie. Les regards vont se tourner maintenant vers l’état de l’emploi aux Etats Unis, une composante essentielle qui détermine la politique monétaire de la réserve fédérale.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé à 326K la semaine dernière, après avoir atteint un sommet de sept semaines (364K) lors de la période précédente, et est inférieur aux attentes du marché (348K). Le nombre de demandes s'est rapproché de 312K atteint début septembre, alors que le marché du travail continuait à montrer des signes de reprise et que les impacts liés à l'ouragan Ida et au pic estival de la variante Delta commençaient à s'estomper.

Ce chiffre vient après celui de l’ADP hier sur les créations d’emploi lui aussi meilleur que prévu. Mais il faudra attendre le chiffre le plus significatif des créations d’emploi non agricole publiés demain pour se faire une idée de la vigueur de la croissance et voir si le risque de stagflation s’est éloigné, ce qui serait un signal positif pour les marchés boursiers.

Le sentiment des investisseurs individuels reste très pessimiste par rapport à sa moyenne historique. Seul un quart se dise optimiste sur l’évolution des actions dans les 6 prochains mois. C’est un indicateur contrariant qui laisse peu de place donc à un effondrement des cours.

Enfin, la saisonnalité qui était défavorable en septembre et pour la première semaine d’Octobre va devenir beaucoup plus positive.

Le CAC40 rejoint la borne haute du canal baissier

Depuis son point haut à 6913 points touché en Aout, le CAC40 est enfermé dans un canal baissier. La longue mèche basse hier non loin du dernier creux de marché à 6389 points couplé avec un gap haussier ce matin sont des signaux positifs. Il faut maintenant que l’indice clôture au-dessus de la borne haute du canal pour valider la fin de la phase corrective.

En cas d’échec sur la borne haute, la baisse pourrait reprendre vers le point bas de septembre et par extension le bas du canal ou le support majeur à 6254 points.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE