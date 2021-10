Nasdaq : L’indice technologique sur un support important

Points clés de l’article :

La hausse des taux pénalise les valeurs technologiques

Rebond sur un support important à préserver en clôture

Les valeurs technologiques semblent rebondir à l’ouverture aujourd’hui après les fortes ventes d’hier.

L'action Facebook a progressé de 1,5 % dans les échanges de pré-marché, après avoir chuté de 5 % lundi en raison des revendications d'un dénonciateur et d'une panne du site. Amazon et Apple étaient également en hausse après avoir perdu chacun plus de 2% lundi. Microsoft et Netflix étaient également en hausse.

Hier, le Nasdaq Composite a chuté de 2,1% pour sa sixième journée négative en sept jours, les poids lourds de la technologie ayant baissé. Le Dow, indice de référence, a perdu plus de 300 points, tandis que le S&P 500 a perdu 1,3 %, tiré vers le bas par les valeurs technologiques.

La technologie a été le secteur le moins performant du mois dernier, la hausse des rendements ayant incité les investisseurs à se détourner de ces actions très prisées, la hausse des taux pouvant rendre leurs bénéfices futurs moins attrayants. Les rendements augmentent car la Réserve fédérale a signalé en septembre qu'elle commencerait bientôt à réduire ses achats mensuels d'obligations. Le rendement du Trésor américain à 10 ans était d'environ 1,5 % aujourd’hui, après avoir atteint un sommet de 1,56 % la semaine dernière.

Le marché a connu un mois de septembre tumultueux, les craintes d'inflation, le ralentissement de la croissance et la hausse des taux ayant refroidi les investisseurs. Le S&P 500 a chuté de 4,8 % le mois dernier, enregistrant son pire mois depuis mars 2020 et brisant une série de sept mois de gains. L'indice de référence des actions est désormais à 5,4 % de son record historique atteint début septembre, mais il a tout de même gagné 14,5 % depuis le début de l'année.bond à l’ouverture

Rebond sur un support important à préserver en clôture

L’indice technologique a cassé une oblique haussière le 27 septembre avec un gap baissier. Cette double alerte technique donnait lieu à un déclenchement d’ordres vendeurs qui a entrainé l’indice vers le support touché hier mais sauvegardé en clôture à 14 555. Le rebond aujourd’hui à l’ouverture devra se maintenir au-dessus de ce niveau pour espérer voir une stabilisation des cours.

La cassure du point bas d’hier pourrait ramener les valeurs technologiques vers l’ancienne résistance à 14 064 qui correspond aussi à un retracement Fibonacci de 68,2% de la dernière vague de hausse.

Evolution de l’indice Nasdaq en données quotidiennes :

