CAC 40 : quelles perspectives pour la bourse de Paris ?

#Silver : Vue hebdomadaire - Le métal blanc consolide depuis plusieurs mois dans un range entre 28,50$ et 22,30$. Les prix testent une nouvelle fois la borne basse du rectangle. (chandelier daily ↗️) La rupture d’une des deux bornes donnera le tempo pour la suite. $XAGUSD https://t.co/TQc1iozIro

Le CDS 5Y de la Chine (protection contre le défaut d'un Etat) a atteint hier son plus haut niveau depuis octobre D'un point de vue historique, il évolue toujours sur des niveaux bas La Chine va devoir faire en sorte que ce niveau de confiance persiste #China #CDS --> https://t.co/BV5oYypgMP

#EURUSD #forextrading #forex EUR/USD 1H : Double résistance : droite de polarité et oblique baissière https://t.co/WCNxxBYsX4

La journée d'hier était la deuxième plus importante de l'année en termes de volumes d'échanges sur l'ETF vedette $SPY qui réplique la performance de l'indice #SP500 --> https://t.co/KrTrVy6Q4E

Powell mercredi soir devra être sur plusieurs fronts lors de la conférence de presse -la politique monétaire US -la situation d'Evergrande -le spiele de Kaplan et Rosengren (et sa situation personnelle également si un journaliste pose la question... ) https://t.co/BrXWOL9orY