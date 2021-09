CAC 40 : tentative de rebond mais perspectives toujours baissières

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 tente de rebondir malgré des craintes liées à l’inflation

Les investisseurs prendront note de plusieurs données économiques dont l'IPC américain

Les perspectives baissières dominent en dessous de 6784 points

Les marchés boursiers européens tentent de démarrer la semaine en hausse, le CAC 40 gagnant 0,5% et son homologue allemand 0,8% à 10h34 (CEST) après avoir chuté vendredi en fin de journée en raison d'une hausse plus importante que prévu de l'indice des prix à la production (IPP) aux États-Unis.

Les prix des intrants ont augmenté davantage que prévu outre-Atlantique le mois dernier, avec une progression de 0,6 % contre une estimation du consensus de 0,5 %, faisant ainsi craindre une accélération de l'inflation et donc une pression accrue pour que la Fed commence à réduire ses dépenses.

Dans la foulée, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a indiqué vendredi qu'elle était toujours favorable à une réduction des achats d'actifs de la Fed cette année, malgré le rapport décevant sur l'emploi au début du mois. Le FOMC se réunira la semaine prochaine pour décider de la politique monétaire de la Fed.

Malgré l'appel de certains gouverneurs de la Fed, une annonce de réduction des achats d'actifs la semaine prochaine semble peu probable. Mester, Bullard et Kaplan, trois membres du FOMC particulièrement favorables à une réduction rapide du rythme des achats d'actifs, ne votent pas cette année. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, le membre votant du FOMC le plus belliqueux, a déclaré qu'il était peu probable que la Fed annonce un plan lors de sa réunion des 21 et 22 septembre.

Les investisseurs prendront note de plusieurs données économiques dont l'IPC américain

Malgré les faibles attentes concernant la réunion de la Fed la semaine prochaine, les investisseurs devraient rester prudents en attendant la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain mardi et d'autres données économiques, dans un contexte d'incertitude sur l'inflation et la croissance mondiale.

Les opérateurs de marché attendent cette semaine les dernières données sur la production industrielle et les ventes au détail dans les deux plus grandes économies mondiales (États-Unis et Chine) et la production industrielle dans la zone euro.

Concernant l'inflation américaine, le consensus prévoit une hausse de 0,3 % des prix des produits de base (IPC core) pour une inflation annuelle de 4,2 %, contre 4,3 % en juillet.

Les perspectives baissières dominent en dessous de 6784 points

Graphique 4 heures du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, les perspectives du CAC 40 sont redevenues baissières à court terme la semaine dernière après que l’indice soit sorti par le bas de son « drapeau ». Cette sortie par le bas du canal ascendant de court terme ouvre la voie à une nouvelle jambe de baisse du CAC 40 qui pourrait théoriquement s’étendre jusqu’à6430 points.

Cependant, le plus bas du mois d'août à 6560 points sera un support intermédiaire majeur à surveiller, d'autant plus que la moyenne mobile à 50 séances (en bleu) coïncide avec ce niveau de prix.

Les perspectives baissières seraient invalidées s'il y a un signal de rebond ou si le récent sommet à 6784 points est dépassé.

À moyen et long terme, les perspectives restent haussières tant que le CAC 40 ne tombe pas sous ses anciens sommets de 2007-2020 à 6170-6100 points dépassés au début du printemps. En réalité, une respiration jusqu’à ce niveau de prix serait une opportunité pour chercher à se positionner à l’achat sur le moyen et long terme. Notons que la moyenne mobile à 200 séances (en noir) coïncide actuellement avec cette zone de prix.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

