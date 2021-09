CAC40 : L’indice se fragilise sous 6720 points

Points clés de l’article :

La Fed pourrait être déterminante pour l’évolution des bourses à court terme

L’indice évolue dans une zone de neutralité

Les actions globalement sont en hausse. Les actions européennes grimpent grâce au soutien de la BCE, qui s'est engagée hier à maintenir ses mesures de relance d'urgence l'année prochaine même si elle a déclaré qu'elle allait ralentir le rythme de son programme d'achat d'actifs. Les valeurs technologiques européennes ont également bénéficié du rebond des valeurs technologiques chinoises.

Le Shanghai Composite chinois a atteint un nouveau sommet de 6 mois et demi et a clôturé en hausse de +0,27%. Les signes d'une croissance plus forte du crédit en Chine ont soutenu les actions après que le financement global de China, la mesure la plus large de la croissance du crédit, ait augmenté de 2,96 trillions de yuans, ce qui est supérieur aux attentes de 2,80 trillions de yuans. Les valeurs technologiques chinoises ont également rebondi aujourd'hui après que le South China Morning Post a corrigé son article de jeudi et a déclaré que la Chine n'avait pas imposé un gel des approbations de nouveaux jeux vidéo, mais seulement un ralentissement. L'indice boursier Nikkei du Japon a atteint un sommet de 5 mois et demi et a clôturé en hausse de 1,25 %. L'indice boursier Nikkei a progressé de plus de 10 % depuis que le Premier ministre Suga a annoncé son intention de se retirer la semaine dernière.

Cependant l’évolution des marchés actions risque de dépendre de la réunion de la Réserve fédérale. La banque centrale américaine entame une réunion de deux jours le 21 septembre, et les investisseurs seront attentifs à une mise à jour du programme d'achat d'obligations de la Fed.

La forte inflation complique la situation et pourrait conduire à une situation où la Fed retire sa politique monétaire accommodante pour atténuer l'inflation alors que l'économie ralentit, ce qui suscite des craintes de stagflation chez les investisseurs. L'indice des prix à la production d'août publié vendredi a montré que les prix de gros pour les entreprises ont augmenté de 8,3 % sur une base annuelle, soit la plus forte progression enregistrée depuis au moins 2010. L'IPP a augmenté de 0,7 % au cours du mois, ce qui est supérieur à l'estimation de 0,6 %. L'indice des prix à la consommation d'août, plus important, sera publié mardi. Un retrait de liquidités avec une croissance amoindrie serait un scénario peu apprécié.

L’indice est pris entre une double résistance constituée par le haut du gap baissier qui correspond aussi aujourd’hui au passage d’une oblique décroissante sur 6720 points. Ce niveau bloque la progression du CAC40 depuis 3 séances et maintient l’indice dans une zone neutre. Le chandelier rouge du jour valide d’avantage cet obstacle.

Par ailleurs, l’indice reste aussi sous les lignes horizontales Kijun et Tenkan validant cette phase de consolidation au-dessus du nuage. Tant que l’indice reste au-dessus du support à 6560 points bas du nuage et dernier creux de marché, la tendance reste neutre.

On surveillera donc la sortie de l’indice la semaine prochaine d’une de ces deux bornes 6720 et 6560 pour déterminer la tendance des prochaines jours.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

