Nasdaq : vers une correction de Wall Street ?

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Wall Street est sous pression face au ralentissement plus marqué de l’économie

Le Nasdaq poursuit sa hausse grâce aux GAFAM

Le ratio rendement/risque du Nasdaq 100 tourne en faveur des vendeurs

La Bourse de New York a de nouveau clôturé en demi-teinte mardi, le Dow Jones et le S&P 500 terminant en baisse tandis que le Nasdaq 100 a établi un record pour la quatrième séance consécutive.

Les valeurs cycliques pèsent sur les marchés boursiers dans un contexte de ralentissement de l'économie mondiale. Sur un mois, les secteurs les moins performants du S&P 500 ont été les industriels (-1,8 %), les financiers (-1,5 %) et les matériaux (-1,0 %).

Il faut dire que les récentes données américaines et chinoises déçoivent, comme en témoigne l'indice des surprises économiques, qui est tombé à son plus bas niveau depuis le début de la pandémie, alimentant ainsi ces inquiétudes de ralentissement.

Les modèles qui tentent de prévoir la croissance économique américaine sont régulièrement revus à la baisse, comme le « GDPNow » de la Fed d'Atlanta, qui est passé d'une estimation de croissance du PIB américain au troisième trimestre de 6 % à 3,7 % en l'espace d'un mois.

Heureusement, Wall Street peut compter sur ses valeurs technologiques, en particulier ses GAFAM. Apple, première capitalisation boursière mondiale, enchaîne les records depuis fin août après plus d'un mois de consolidation. Néanmoins, ce sont Nvidia, Netflix et Amazon qui ont été les plus performants ces dernières semaines (parmi les mastodontes), gagnant respectivement environ 20%, 15% et 10% depuis le 19 août. Les autres mastodontes (Microsoft, Google et Facebook) sont en légère hausse ou en consolidation.

C'est cette hausse des mastodontes technologiques qui permet au Nasdaq 100 de continuer à établir de nouveaux records et au S&P 500 de rester à flots. Le Dow Jones et le Russell 2000, qui ne comptent pas ou peu de mastodontes technologiques sont quant à eux sous pression.

Dans ce contexte d’incertitudes économiques, les prochaines publications seront importantes. Elles permettront également aux investisseurs d'affiner leurs anticipations concernant le tapering des banques centrales. Des statistiques meilleures que prévu soutiendraient les valeurs cycliques et pousseraient en faveur d’une réduction des programmes d'achat d'actifs des banques centrales et vice versa.

Les prochains rapports clés à surveiller seront le rapport sur l'emploi JOLTS et le livre beige de la Fed mercredi.

Le ratio rendement/risque du Nasdaq 100 tourne en faveur des vendeurs

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, bien que la tendance du Nasdaq 100 soit haussière et que le momentum soit important (RSI > 70), la prudence semble de mise compte tenu de la présence du Nasdaq en haut de son canal ascendant de moyen terme.

La présence du Nasdaq en haut de son canal et du RSI en zone de « surachat » ne signifie pas qu’une correction est imminente. Néanmoins, il s'agit d'une configuration technique qui ne favorise pas l'achat à court/moyen terme du point de vue du ratio rendement/risque.

Comme en juin et juillet, le Nasdaq pourrait continuer à progresser mais sans réellement dépasser la borne haute du canal. Il sera donc préférable d’attendre une respiration du marché, un retour du marché vers le milieu du canal et du RSI vers 50 comme ce fut le cas en juillet et août, avant de se repositionner dans le sens de la tendance de fond.

Une correction significative de Wall Street semble toutefois peu probable du point de vue de l’analyse technique. La configuration technique ne commencerait à se détériorer qu'en cas de repli sous le plus bas du 19 août à 14773 points.

