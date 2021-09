Nikkei: L’indice japonais se réveille en fanfare

Points clés de l’article :

Le départ de Suga laisse espérer des mesures de relance plus dynamiques

L’indice japonais s’est réveillé ce matin suite à l’annonce du départ du premier ministre, ouvrant la porte à une relance fiscale de relance plus agressive et un gouvernement plus favorable aux marchés. Les positionnements restent très légers sur l’archipel.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré vendredi qu'il ne se présentera pas à la tête du parti au pouvoir à la fin du mois, ouvrant la voie à un nouveau dirigeant japonais après seulement un an de mandat.

Suga a déclaré aux journalistes qu'il avait initialement prévu de se présenter à la course à la direction du Parti libéral démocrate le 29 septembre, mais que le fait de diriger la réponse du Japon à la pandémie et de faire campagne pour le poste de LDP en même temps divisait ses énergies.

"J'ai décidé de ne pas me présenter aux élections à la direction du parti, car je souhaite me concentrer sur les mesures relatives au coronavirus", a déclaré Suga aux journalistes qui se sont précipités dans son bureau après l'annonce de la nouvelle.

M. Suga a dû faire face à des critiques et à une baisse du soutien de l'opinion publique en raison d'une réponse au coronavirus jugée trop lente et insuffisante et de la tenue des Jeux olympiques malgré les inquiétudes de la population en matière de santé. Mais il a déclaré qu'il avait mis toute son énergie dans les politiques importantes, y compris la réponse au virus, depuis son entrée en fonction.

Les positions short sur les futures Nikkei semblent élevés et historiquement acheter sur ces niveaux s’est révélé un bon trade. La vaccination s’accélère dans le pays, l’indice est en retard depuis le début de l’année.

Le Nikkei sort énergiquement de sa léthargie

Le Nikkei est sorti vigoureusement de son canal baissier et de sa phase de consolidation qui durait depuis le mois de Mars. La tendance est haussière au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes et de celle à 200 périodes. Les cours pourraient rejoindre le plus haut annuel à 30 726 points.

Toutefois à court terme, l’indice nippon est en zone de surachat marqué avec un RSI très élevé et une distance importante qui le sépare des moyennes mobiles. Aussi il est envisageable de voir le Nikkei respirer avant de reprendre son ascension. On entendra un pull back avant de se positionner.

La tendance de moyen terme positive serait invalidée sous 27 000 points.

Evolution du Nikkei en données quotidiennes :

