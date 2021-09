CAC 40 : tentative de rebond sur fond de nouvelles mesures de relance au Japon et en Chine

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Les investisseurs s’attendent à des nouvelles mesures de relance en Chine et au Japon

La BCE pourrait préparer le début d’un tapering jeudi

Le CAC 40 tente de rebondir en bas de son canal

Les marchés boursiers européens commencent la semaine sur une note positive, dans le sillage des indices asiatiques qui ont progressé sur fond de nouvelles mesures de relance au Japon et en Chine. En effet, les investisseurs attendent du gouvernement chinois et du nouveau Premier ministre japonais qui remplacera Suga à la fin du mois qu'ils annoncent de nouvelles mesures pour relancer leur économie actuellement pénalisée par le durcissement des restrictions sanitaires comme en témoignent les PMI composites du Japon et de la Chine qui sont tombés à leur plus bas niveau depuis un an en août.

Les marchés actions profitent également du rapport décevant sur l'emploi américain de vendredi, qui écarte la perspective d'un tapering de la Fed. Les valeurs de croissance, qui sont particulièrement sensibles aux variations des rendements obligataires, ont surperformé vendredi à Wall Street sur fond de report du tapering de la Fed.

Les investisseurs vont désormais surveiller la décision du Comité de politique monétaire de la BCE jeudi. Contrairement à la Fed, la BCE pourrait annoncer le début d’une réduction de son rythme d’achat d’actifs étant donné la nette amélioration de l'économie et des perspectives économiques du bloc.

L'impact du tapering de la BCE ou de la Fed sur le marché des actions est incertain. L'impact sur le marché des actions dépendra de celui sur le marché obligataire. Si les rendements augmentent (ce qui est tout à fait possible si l'émission de titres de créance augmente fortement), les flux de trésorerie actualisés exerceront une pression sur les marchés des actions, en particulier pour les sociétés dont les bénéfices sont faibles ou nuls et qui se négocient à des multiples conséquents (comme Tesla à Wall Street).

En attendant la décision du Comité de la BCE jeudi, les acteurs du marché surveilleront le rapport JOLTS sur l'emploi et le Livre Beige de la Fed, ce dernier fournira des informations plus précises sur l'état de l'économie américaine.

Graphique 4 heures du cours du pétrole WTI réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, le CAC 40 tente de rebondir depuis ce matin après être revenu tester la borne basse de son canal ascendant vendredi. L’indice parisien forme une figure de retournement haussière dans l’esprit d’une « étoile du matin » ce qui ouvre la voie à un retournement haussier à court terme.

Les perspectives haussières seraient invalidées et deviendraient baissières en cas de repli sous le plus bas de vendredi à environ 6660 points. Une nouvelle jambe de baisse jusqu’au récent plus bas à 6560 points, voire plus bas serait alors à prévoir.

