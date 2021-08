Wall Street : Jerome Powell envoie le S&P 500 à 4500 points

Points-clés de l’article sur le cours du S&P 500 :

Jerome Powell rassure sur le début de tapering à venir de la Fed

Le S&P 500 termine au-dessus de 4500 points pour la première fois de son historie

La bourse américaine a battu de nouveaux records vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq terminant à des niveaux records pour la quatrième semaine consécutive grâce au ton rassurant de Jerome Powell sur l'évolution de la politique monétaire. Le président de la Fed a confirmé les commentaires de nombreux présidents de différents districts de la Réserve fédérale selon lesquels le début du tapering commencera d'ici la fin de l'année, mais a rassuré sur le fait que le calendrier du tapering n'influencera pas celui des taux directeurs et que les conditions de financement resteront accommodantes.

Le S&P 500 a gagné 0,9% vendredi et 1,5% sur l'ensemble de la semaine grâce à un fort rebond des valeurs cycliques et à une bonne performance des valeurs de croissance. Le secteur de l'énergie a rebondi de 7,3 % tandis que les secteurs défensifs des services publics (-2,1 %), de la consommation de base (-1,4 %), de la santé (-1,2 %) et de l'immobilier (-0,3 %) ont clôturé en baisse.

Tous les yeux sont maintenant tournés vers la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain plus tard cette semaine, car la reprise du marché du travail semble être le déterminant le plus important de la politique monétaire de la Fed. Le consensus prévoit actuellement 738 000 nouveaux emplois (contre 943 000 le mois dernier) et un taux de chômage ramené à 5,2 % (contre 5,4 %).

En attendant ce rapport, les acteurs du marché surveilleront tout au long de la semaine les PMI de l’ISM pour les Etats-Unis et ceux de Caixin pour la Chine ainsi que l'évolution de la situation sanitaire, notamment en Asie et aux Etats-Unis.

Graphique journalier du cours du S&P 500 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives pour le S&P 500 continuent d'être haussières. Il n'y a pas de signaux techniques suggérant un retournement baissier à venir. Les acheteurs continuent de tenir le marché malgré les quelques séances de regain d'aversion au risque qui ont puse présenter.

La moyenne mobile à 50 séances et le dernier creux seront deux niveaux techniques clés à surveiller en cas de repli. Par exemple, un repli sous le dernier point bas à 4367 points (19 août) et sous la moyenne mobile à 50 séances serait le signe d'un retracement plus important.

Les risques pour le marché actions sont tous les facteurs qui auraient un impact significatif sur les perspectives de bénéfices des entreprises, comme une normalisation trop rapide des politiques monétaires, un durcissement majeur de la réglementation des mastodontes technologiques ou une forte escalade des tensions sino-américaines.

