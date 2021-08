S&P 500 : Début de correction à Wall Street

Et le « signal » envoyé par le High Yield US était bon ;) 👇 https://t.co/jwCkUjEKPV

#VIX +14% ce matin après +20% hier Un peu plus cohérent avec les chiffres chinois, la confiance des consommateurs US vendredi, le variant Delta et bruit entourant le tapering/Fed Sain de voir le marché réagir au risque, et c’est pas la fin du monde pour autant ;) https://t.co/j4cAfD24U8

#forex #EURUSD MM Forex : Le dollar à un plus haut de 9 mois https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/08/19/Morning-Meeting-Forex-Le-dollar-a-un-plus-haut-de-9-mois-LEURUSD-casse-son-support.html

#GOLD https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/08/18/OR-Retour-a-la-case-depart-.html

#EURUSD #forex #forexsignals EUR/USD : Support at 1,1704. If close under this level, next 1,1600. Watch FOMC report tonight https://t.co/Y709mUOUWA

#forexsignals #EURAUD #forextrading EUR/AUD : Test de la résistance à 1,6185. Si dépassement alors 1,6420. https://t.co/ukHB7agBjM