CAC 40 : correction après avoir frôlé le record historique de juillet 2000

Points-clés de l’article :

Le cours du CAC 40 est en correction cette semaine, après avoir frôlé son record historique de l’été 2000.

Quelles sont les sources de cette phase corrective du cac 40 ?

Graphique qui expose les bougies japonaises du CAC 40 depuis 20 ans

Depuis la session boursière du 20 juillet, le marché actions avait enregistré 4 semaines consécutives de hausse, une dynamique valable pour le marché actions européen et pour Wall Street. Le cours cac 40 était ainsi dans une séquence d’inertie haussière qui a permis à l’indice parisien d’approcher de très près son record historique absolu. Le record historique absolu du cac 40 a été inscrit au mois de juillet 2000, au plus haut de la bulle spéculative de l’internet à l’époque (la bulle dite .com).

Cette hausse s’est construite sur les résultats financiers d’entreprise supérieurs aux attentes (plus de 85% des états financiers du second trimestre de cette année ont dépassé les attentes), les traditionnels stimulus budgétaires et monétaires et la confiance dans la capacité de la vaccination à contenir la crise sanitaire et ses multiples variants.

Alors pour quelles raisons le cours du cac 40 corrige depuis ce lundi 16 août ?

Graphique du cours du CAC 40 en bougies japonaises journalières

L’analyse technique a montré que la hausse depuis la fin du mois de juillet, permettant les nouveaux records historiques ou annuels (en fonction des places boursières concernées) s’est faite dans un volume d’échange très réduit, s’exposant ainsi à une prise de profit violente dès lors que les traders institutionnels font leur retour en salle de marché.

Naturellement, la raison fondamentale principale est le scénario d’une Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) démarrant son resserrement monétaire cette année, ce à quoi ni l’économie réelle, ni les marchés financiers, ne sont préparés.

Les « Minutes » de la FED mercredi soir ont jeté de l’huile sur le feu, le prochain support du cac 40 se trouve à 6580 points.