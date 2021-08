SP500 : Un contexte toujours favorable pour les actions

Points clés de l’article :

La publication de l’inflation rassure les investisseurs

Les indicateurs de sentiment sont équilibrés

Une tendance claire à la hausse

La publication de l’inflation rassure les investisseurs

La bonne tenue du marché du travail et la hausse moins forte des prix offrent un cadre positif pour le marché des actions avec une politique monétaire toujours accommodante.

L'Indice des prix à la consommation total a augmenté de 0,5% en juillet, ce qui correspond aux attentes.

Toutefois, l'indice de base s'est établi à +0,3%, ce qui est inférieur aux attentes et en forte baisse par rapport à +0,9% en juin, +0,7% en mai et +0,9% en avril.Les prix des véhicules d'occasion ont été un facteur clé de la modération de l'indice de base, mais d'autres éléments ont également connu un certain ralentissement.

Le rapport encouragera probablement les responsables de la Fed à continuer de considérer la vigueur récente des prix comme étant"largement transitoire".

Les demandes hebdomadaires initiales de chômage aux États-Unis ont diminué de 12 000 pour atteindre 375 000, conformément aux attentes. Les demandes hebdomadaires continues d'allocations de chômage ont diminué de 114 000 pour atteindre le niveau le plus bas depuis 16 mois et demi, soit 2,866 millions, ce qui montre que le marché du travail est plus solide que les prévisions qui tablaient sur une baisse à 2,900 millions.

Les indicateurs de sentiment sont équilibrés

Les indicateurs de sentiment montrent un équilibre entre haussiers et baissiers en ligne avec les moyennes historiques. Pour rappel des valeurs extrêmes sont des alertes pour un mouvement de contre tendance. Malgré la hausse continue des actions, il n ‘y a donc pas de signal indiquant un optimisme extrême des investisseurs.

Une tendance claire à la hausse

L’indice est positionné au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes qui indiquent une tendance haussière à court et moyen terme. Tant que les prix restent au-dessus de la droite de support à 4373 et de l’oblique haussière, la hausse peut se poursuivre vers de nouveaux records.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

