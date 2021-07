DAX : Fort rebond après la séance négative d’hier

Points clés de l’article :

La semaine dernière, j’indiquais un excès de confiance sur le sentiment de marché à travers l’enquête AAII qui pouvait amener une correction. C’est ce qui s’est produit hier et nous sommes revenus sur des niveaux proches des moyennes historiques bien que la part des baissiers reste basse. Les indices rebondissent aujourd’hui mais le mois de juillet pourrait rester agité sur les marchés.

Les pertes de jeudi sont survenues alors que la prolifération de la variante delta Covid, hautement infectieuse, a également alimenté les inquiétudes concernant la reprise de l'économie mondiale. Les Jeux olympiques ont annoncé l'interdiction des spectateurs aux jeux d'été de Tokyo, le Japon ayant déclaré l'état d'urgence pour enrayer la propagation du coronavirus. De même, les pays comme la France mettent en garde contre des vacances au Portugal ou en Espagne. Le secteur des voyages risque encore d’être pénalisé dans une période estivale qui devait le relancer. Les investisseurs vont donc surveiller la propagation du virus dans les prochains jours et les éventuelles mesures de restrictions.

La vigueur de la reprise économique est aussi en question. Le dernier rapport sur les demandes d'allocations de chômage publié jeudi a également indiqué un ralentissement potentiel dans le secteur de l'emploi, car les premières demandes d'allocations de chômage ont bondi de manière inattendue à 373 000 au cours de la semaine se terminant le 3 juillet. Les économistes s'attendaient à voir 350 000 demandes initiales, selon Dow Jones.

Le rendement du Trésor à 10 ans a rebondi de 5 points de base pour s'établir à 1,34 %, atténuant ainsi les craintes d'un ralentissement économique. La baisse des rendements a mystifié les investisseurs ces derniers temps, le rendement à 10 ans étant tombé à 1,25% à son plus bas niveau jeudi, preuve que les marhés craignent un ralentissement de la croissance.

L’indice DAX préserve son support

Le DAX est venu tester et a rebondi sur le double support constitué par l’oblique haussière et la droite de support horizontal à 15 278 points. La séance d’hier est négative mais n’a pas inversé la tendance et le rebond observé aujourd’hui pourrait annuler les effets négatifs du chandelier baissier.

Toutefois, l’indice de la bourse de Francfort est entré en consolidation. Une résistance s’est constituée par l’intermédiaire d’une oblique légèrement descendante depuis la mi-juin sur le niveau de 15 720. Le dépassement de cet obstacle relancera l’indice tandis qu’une rupture du support donnerait un signal d’une correction.

