Wall Street: les marchés sont sous pression face au changement de cap de la Fed

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Les marchés s’adaptent au changement de cap de la Fed

Vers une réduction du QE à partir de septembre

Le ratio rendement-risque tourne en faveur des vendeurs

La Bourse de New York a fini la semaine dernière en baisse à la suite du changement de cap de la politique monétaire de la Fed. La réserve fédérale a sonné la fin de la politique monétaire accommodante illimitée mercredi dernier en prévoyant deux premières hausses de ses fed funds en 2023 et en relevant de façon symbolique ses taux IOER et RRP de 5 points de base.

La Fed a surpris la plupart des investisseurs qui ne s’attendaient pas à ce que le FOMC prépare la normalisation de sa politique monétaire dès maintenant. Les marchés boursiers ont donc naturellement reculé la semaine dernière, d’autant plus que le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a indiqué vendredi qu’il avait voté pour une première hausse des taux des fed funds dès l’année prochaine, alors qu’il est normalement un membre « dovish ».

La semaine dernière a donc été un pivot majeur pour les investisseurs qui ont dû s’adapter aux changements d’orientation de la Fed. La prochaine étape pour la Fed sera de réduire graduellement son énorme programme d’achats d’actifs, actuellement de 120 milliards de dollars par mois, ce qui pourrait être annoncé lors de la réunion de septembre.

En attendant, les opérateurs de marché seront attentifs aux sorties des officiels de la Fed, en particulier des membres « dovish », comme James Bullard, qui se prononcent traditionnellement en faveur d’une politique monétaire accommodante. Le discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole fin août devrait également être un rendez-vous important pour les marchés.

D’ici là, les marchés devraient fluctuer selon la réalité économique. Une reprise plus forte qu’escomptée, en particulier au niveau du marché de l’emploi, renforcerait les arguments en faveur d’une normalisation rapide de la politique monétaire de la Fed et inversement. Les PMI flash de juin publiés mercredi seront les prochains rapports clés à surveiller.

Graphique 4 heures du cours du Nasdaq 100 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du Nasdaq 100 sont haussières, mais le ratio rendement-risque ne favorise clairement pas les nouvelles positions acheteuses au niveau actuel. Il sera sans doute préférable d’attendre une respiration du Nasdaq en bas de son biseau ascendant dans lequel il évolue depuis le début du printemps pour se repositionner dans le sens de la tendance de fond.

Pour le moment, le ratio rendement-risque est plutôt en faveur des vendeurs, mais il sera sans doute préférable d’attendre une sortie par le bas du biseau ascendant de court terme dans lequel le Nasdaq évolue depuis fin mai, pour se positionner à la baisse jusqu’en bas du biseau ascendant de moyen terme.

Contrairement au Nasdaq, les perspectives du Dow Jones sont déjà baissières. Le Dow a enregistré sa pire semaine depuis octobre 2020 en reculant de plus de 3% la semaine dernière. Le Dow Jones a enfoncé un support clé à 33 545 points vendredi, qui permet de former une figure de retournement baissière dans l’esprit d’une « tête et épaules », ce qui ouvre la voie à une première correction « significative » depuis l’automne dernier. En dessous de 33 545 points, les perspectives sont théoriquement baissières jusqu’au creux de fin mars à 32 070 points.

Graphique 4 heures du cours du Dow Jones réalisé sur TradingView :

