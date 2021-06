Nasdaq : La publication de l’inflation sera particulièrement importante pour les techs

Points-clés de l’article sur le cours du Nasdaq :

L’inflation américaine sera cruciale pour les valeurs technologiques

L’inflation attendue à son niveau le plus élevé depuis 1993

La sortie du Nasdaq Composite de son triangle ascendant indiquera la prochaine marche à suivre

L’inflation américaine sera cruciale pour les valeurs technologiques

Le marché s’apprête à prendre connaissance de l’inflation américaine du mois de mai. L’indice des prix à la consommation (IPC) est attendu à son niveau le plus élevé depuis 2008, en hausse de 4,7% sur un an, tandis que l’IPC de base, qui exclut les produits volatils de l’énergie et de l’alimentation, est attendu à son niveau le plus élevé depuis 1993, en hausse de 3,4% sur un an.

Cette envolée de l’inflation s’explique par un effet de base important, mais pas seulement. En comparant l’IPC sur un mois pour effacer l’effet de base, l’IPC est attendu en hausse de 0,4% comparé à avril, soit une hausse de 4,9% sur un rythme annualisé.

Source : fred.fedstlouis.org / Valentin Aufrand

La hausse des prix des matières premières, les goulots d’étranglement et la pénurie de main-d’œuvre dans certains pans de l’économie américaine justifient la forte hausse des prix, mais devraient être transitoires selon la Fed et les consensus.

Toutefois, une hausse de l’inflation supérieure aux attentes renforcerait les craintes de surchauffe de l’économie et donc de normalisation plus rapide de la politique monétaire de la Fed. Les taux obligataires auraient alors de fortes chances de rebondir, ce qui ferait pression sur les marchés actions, en particulier celles des entreprises peu profitables (la plupart du temps les valeurs de croissance). Le secteur bancaire ferait figure d’exception puisqu’une hausse des taux obligataires est un facteur positif pour la profitabilité des banques.

Les mastodontes technologiques seraient beaucoup moins impactés que les petites entreprises technologiques en plein développement et peu voire pas profitables, car ces mastodontes sont des machines à cash et n’ont aucun problème de solvabilité. De plus, elles disposent généralement d’un « pricing power » important, leur permettant de relever leurs prix sans perdre trop de clients.

La sortie du Nasdaq Composite de son triangle ascendant indiquera la prochaine marche à suivre

Graphique journalier du cours du Nasdaq Composite réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le Nasdaq Composite sera tout autant important à surveiller, voire davantage, que le Nasdaq 100, car en comprenant plus de petites entreprises technologiques, il est plus dépendant de l’évolution des taux.

La configuration actuelle du Nasdaq Composite ressemble beaucoup à celle connue à l’automne de l’année dernière. Le Nasdaq Composite consolide dans un triangle ascendant depuis février. Une sortie par le haut renforcerait les perspectives haussières et ouvrirait la voie à une série de nouveaux records. A l’inverse, une sortie par le bas ouvrirait la voie à une correction jusqu’aux plus bas de mars vers 12 400 points.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE