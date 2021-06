SP500 : Un rapport sur l’emploi décevant…qui soutient les indices

Points clés de l’article :

Un rapport sur l’emploi jugé décevant favorable à la politique accommodante de la Fed

Si les chiffres publiés hier ont surpris positivement les marchés laissant à penser que la Fed aurait du mal à maintenir sa position accommodante sur les taux, ceux d’aujourd’hui ne vont pas dans le même sens.

La création d'emplois a de nouveau été décevante en mai, avec une augmentation de 559 000 emplois non agricoles, ce qui serait normalement considéré comme une hausse solide, mais qui reste en deçà des attentes les plus élevées, a annoncé vendredi le ministère du travail.

Les économistes interrogés par Dow Jones s'attendaient à une augmentation de 671 000 emplois.

Le taux de chômage est passé de 6,1 % à 5,8 %, ce qui est meilleur que l'estimation de 5,9 %. Une mesure alternative du chômage, qui inclut les travailleurs découragés et ceux qui occupent un emploi à temps partiel pour des raisons économiques, a légèrement baissé à 10,2 %.

La Fed pourrait donc trouver une raison dans ce rapport sur l’emploi pour ne pas se précipiter à réduire son programme d’achats d’actifs, ce qui est une bonne nouvelle pour les marchés boursiers.

Le niveau des baissiers au plus bas depuis janvier 2018.

L’enquête auprès des investisseurs particuliers aux Etats Unis indiquent une chute des pessimistes sur l’évolution des actions dans les 6 prochains mois. Ce niveau est le plus bas depuis Janvier 2018 et met en garde contre une possible correction des marchés. La brusque remontée des optimistes n’atteint pas encore des niveaux extrêmes.

SP500 : La phase de consolidation pourrait se prolonger au sein de la tendance moyen terme

La tendance de moyen terme reste haussière au-dessus de la moyenne mobile ascendante à 200 périodes.

A court terme , la rupture de l’oblique ascendante en Mai signalait le début d’une phase de consolidation qui perdure entre le plus haut historique à 4244 et la moyenne mobile à 34 périodes légèrement ascendante.

Le franchissement de la résistance relancerait la hausse vers de nouveaux records. Une rupture de la MM34 serait négative et pourrait amener l’indice vers plus bs de Mai à 4035.

Mon opinion est donc neutre sur l’indice avec un niveau de pessimisme aussi bas.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

