Nasdaq 100 : le rebond marque le pas

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Le marché attend la publication du NFP vendredi

L’évolution du marché obligataire sera décisive pour le Nasdaq 100

Le Nasdaq 100 consolide dans un range entre 13 600 et 13 740 points

Le rebond des valeurs technologiques marque le pas depuis le début de la semaine dernière. Le Nasdaq 100 consolide autour des 13 700 points en raison des craintes sur l’inflation. L’indice PCE core publié vendredi est ressorti en hausse de 3,1% sur un an, son niveau le plus élevé en près de trois décennies, faisant craindre une normalisation plus rapide de la politique monétaire de la Fed. La probabilité d’une hausse des taux de la Fed d’ici la fin de l’année est ainsi passée de 8% jeudi 27 mai à 12% mardi.

Néanmoins, plus que l’inflation, la politique monétaire de la réserve fédérale dépendra surtout de la reprise du marché de l’emploi. Plus rapidement le marché de l’emploi retrouvera son niveau d’avant-crise, plus rapidement la Fed normalisera sa politique. Avec 8 millions d’Américains n’ayant toujours pas retrouvé leur emploi d’avant-crise selon les derniers chiffres publiés du département du Travail, une normalisation de la politique monétaire semble relativement peu probable d’ici la fin de l’année.

Source : Fred.FedStLouis.org / Valentin Aufrand

L’évolution du marché obligataire sera décisive pour le Nasdaq 100

La prochaine publication du NFP vendredi sera cruciale. Le consensus table sur 650 000 créations d’emplois en mai. Une lecture supérieure aux attentes soutiendrait le sentiment des investisseurs sur la reprise économique et intensifierait leur spéculation sur une normalisation plus rapide de la politique monétaire. Ce serait positif pour le dollar, mais négatif pour les marchés obligataires et actions, en particulier les entreprises ne réalisant pas ou peu de bénéfices.

Etant donné que le ratio P/E du Nasdaq 100 est bien supérieur à celui du S&P 500, la « duration » de l’indice tech est plus longue, le rendant ainsi plus sensible aux changements des taux. Cela explique pourquoi le Nasdaq 100 a sous-performé le S&P 500 et le Dow Jones hier alors que le rendement à 10 ans américain a rebondi de 3 points de base.

En attendant le NFP vendredi, les opérateurs de marché surveilleront le Livre Beige de la Fed ce soir, qui devrait une fois de plus souligner une hausse des coûts de production des entreprises américaines en raison de la hausse des prix des intrants et de la pénurie (temporaire) de main-d’œuvre.

Le Nasdaq 100 consolide dans un range entre 13 600 et 13 740 points

Graphique 4 heures du cours du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du Nasdaq 100 restent haussières tant qu’il n’enfonce pas un support majeur, comme la borne basse de son range à 13 600 points.

Une sortie par le haut du range renforcerait les perspectives haussières et ouvrirait la voie à une poursuite du rebond jusqu’au sommet d’avril à environ 14 000 points.

A l’inverse, une sortie par le bas du range invaliderait les perspectives haussières de court terme et ouvrirait la voie à une correction jusqu’à la ligne de cou du « double bottom » à environ 13 400 points. Un retour à ce support serait un niveau de prix intéressant du point de vue du ratio rendement-risque pour chercher à se positionner à l’achat dans le sens de la tendance de fond.

