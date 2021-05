CAC 40 : la bourse de Paris à la conquête de ses sommets de 2000

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 commence la semaine dans le vert grâce à Danone, Hermès et Teleperformance

Le CAC 40 pourrait monter jusqu’à 6640 points à court terme

La bourse de Paris commence la semaine sur une note positive malgré un repli des principaux indices asiatiques cette nuit à la suite du décevant PMI manufacturier chinois. Le PMI manufacturier officiel a reculé de manière inattendue à 51,0 en mai, contre des attentes sur une lecture inchangée à 51,1, dans un contexte de pression inflationniste intense et de goulot d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement.

Le CAC 40 s’adjuge 0,11% à 9h55 grâce à la nette hausse de Danone qui gagne 1,45%, du géant du luxe Hermès (+0,92%) et de Teleperformance (+0,86%). La séance du jour s'annonce calme avec des marchés fermés à Londres et à Wall Street pour cause de jours fériés et l’absence de catalyseur indiquant aux investisseurs la direction à prendre.

Les investisseurs n’auront que les nouvelles prévisions économiques de l’OCDE et la première estimation de l'inflation allemande à se mettre sous la dent ce lundi. Plus tard dans la semaine, les rapports clés seront les indices ISM et le rapport mensuel sur l’emploi aux Etats-Unis, les lectures définitives des PMI du mois de mai, et les ventes au détail et la production industrielle de la zone euro.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 enchaîne une troisième séance consécutive de gains, inscrivant un nouveau plus haut annuel ce qui renforce les perspectives haussières de fond.

En dépassant sa résistance de court terme à environ 6495 points, le CAC 40 est sorti par le haut de son triangle ascendant ouvrant ainsi la voie à une poursuite de l’impulsion haussière jusqu’à 6640 points avant un éventuel retracement.

A plus long terme, c’est le plus haut historique du CAC 40, inscrit en l’an 2000 avant l’explosion de la bulle internet à 6944 points qui sera dans le viseur. Les perspectives de fond sont haussières tant que le CAC se maintient au-dessus de son sommet de 2007 à environ 6150 points.

Graphique mensuel du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

