Dow Jones : Wall Street termine en baisse pour la 3ème séance consécutive après les Minutes de la Fed

La Fed pourrait bientôt commencer à parler de tapering

Le Dow Jones rebondit sur son support de court terme à 33 345 points

Les marchés boursiers américains ont à nouveau terminé en baisse mercredi pour la troisième séance consécutive, mais les techs ont cette fois-ci réussi à surperformer. Les secteurs des technologies de l'information (+0,3%) et des services de communication (+0,1%) ont réussi à terminer en hausse après un très mauvais début de séance là où les secteurs cycliques de l'énergie (-2,5%), des matériaux (-1,5%), de la finance (-0,6%) et de l'industrie (-0,6%) et les secteurs défensifs ont terminé en baisse.

Contrairement au marché obligataire et des changes, Wall Street a peu réagi aux Minutes de la Fed publiées hier soir. Le compte rendu de la dernière réunion de la politique monétaire de la Fed n’a pas révélé grand-chose de nouveau si ce n’est que la Fed pourrait entamer des discussions sur les achats d'actifs « à un moment donné lors des prochaines réunions » si l'économie poursuivait son rétablissement rapide.

Les investisseurs devraient donc suivre avec attention les prochaines publications économiques américaines, en particulier celles sur l’emploi puisque contrairement à la BCE, la Fed a également un objectif de maximisation du marché de l’emploi. Les chiffres hebdomadaires sur le chômage et les chiffres mensuels sur les créations d’emplois seront les plus susceptibles d’influencer les prévisions des investisseurs. Meilleures seront ces statistiques, plus tôt le marché tablera sur une normalisation de la politique monétaire de la Fed et donc d’une hausse des taux.

Graphique horaire du cours du Dow Jones réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du Dow Jones restent haussières tant qu’il se maintient au-dessus de son support à 33 545 points. Un repli sous ce support serait un signal de faiblesse de la part des acheteurs et ouvrirait la voie à une correction jusqu’au creux de fin mars à environ 32 000 points.

Néanmoins, même si le Dow Jones enfonce son support à 33 245 points et revient sur celui à 32 000 points, les perspectives de fond resteront haussières. A 32 000 points, le Dow serait encore bien au-dessus de sa moyenne mobile à 200 séances et ne ferait que retracer ses gains d’avril.

Un retour à 32 000 points serait un niveau de prix potentiellement intéressant du point de vue du ratio rendement-risque pour se repositionner dans le sens de la tendance de fond.

En effet, une correction beaucoup plus importante semble relativement peu probable avec le soutien monétaire et fiscal sans précédent et l’amélioration des perspectives grâce au rapide déploiement des vaccins.

Graphique journalier du cours du Dow Jones réalisésur TradingView :

