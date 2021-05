Nasdaq 100 : les craintes de surchauffe font pression sur les techs

Points-clés de l’article sur le cours du Nasdaq 100 :

Les craintes de surchauffe pèsent sur les valeurs du Nasdaq

Le Nasdaq tombe à un plus bas de plus d’un mois

Wall Street a commencé à la semaine en baisse à l’issue d’une séance agitée dans le même état d’esprit que la semaine dernière.

Le thème de la « reflation » continue à dominer les marchés puisque les valeurs cycliques ont à nouveau surperformé les valeurs de croissance. Le secteur des technologies de l'information (-0,7%), le plus pondéré du S&P 500, a connu une journée difficile malgré l'absence de catalyseur spécifique, et le secteur des services de communication (-0,9%) a été affaibli par ses composantes médiatiques après qu’AT&T (-2,7%) a annoncé la scission de WarnerMedia en le mariant à Discovery (-5,1%) afin de récupérer 43 milliards de dollars de liquidités et créances diverses.

Les techs sont pénalisées depuis plusieurs semaines par la hausse des perspectives d’inflation des investisseurs. Le marché craint une surchauffe de l’économie, ce qui profite aux valeurs cycliques, particulièrement aux valeurs de l’énergie et des matériaux. A l’inverse, les valeurs de croissance, qui distribuent peu ou pas de cash aux actionnaires, sont sous pression. Cela s’explique par le fait que plus les perspectives d’inflation augmentent, plus les taux longs montent, diminuant ainsi l’actualisation des flux de trésorerie futurs selon le modèle DCF.

Les taux longs et les perspectives d’inflation devront donc diminuer pour espérer voir les valeurs technologiques reprendre le leadership.

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance de fond du Nasdaq 100 reste haussière, mais celle de court terme est baissière depuis qu’il a enfoncé son support à 13 717 points au début du mois.

Le Nasdaq 100 a reculé ces deux dernières semaines pour inscrire un plus bas de plus d’un mois à 13 000 points la semaine dernière. Depuis, jeudi, le Nasdaq tente de rebondir, mais il pourrait reprendre son déclin si les perspectives de surchauffe persistaient. Un repli sous le creux de la semaine dernière ouvrirait la voie à une poursuite du déclin jusqu’au plus bas de mars à environ 12 200 points.

