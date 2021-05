CAC40 : Une phase corrective débute

Points clés de l’article :

Le CAC affiche un gap baissier

Les marchés européens ont fortement chuté mardi à la suite de la vente des valeurs technologiques américaines en début de semaine et alors que les marchés mondiaux se concentrent sur les données relatives à l'inflation.

L'indice paneuropéen Stoxx 600 chute de 2,1 % en début d'après-midi, les valeurs du secteur des voyages et des loisirs ayant plongé de 5 % en tête des secteurs délaissés, alors que tous les secteurs et les principales bourses ont glissé en territoire négatif.

Cette chute fait suite à un sentiment négatif sur les marchés en Asie-Pacifique au cours de la nuit, après une vente massive de valeurs technologiques lundi qui a pesé sur les principaux indices américains. Les contrats à terme sur les actions américaines laissent présager une autre ouverture négative à Wall Street mardi.

Les investisseurs ont abandonné des valeurs comme Apple et Microsoft, ce qui a fait chuter l'indice Dow Jones et l'indice S&P 500 de leur niveau record.

Les investisseurs du monde entier se concentrent également sur les dernières données relatives à l'inflation cette semaine ; la Chine a publié mardi des données montrant que les prix à la consommation en avril ont augmenté de 0,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui est légèrement inférieur à la prévision de 1 % des analystes interrogés par Reuters. Toutefois, l'indice des prix à la production a augmenté de 6,8 %, dépassant les 6,5 % prévus par les analystes interrogés par Reuters.

Les données sur l'inflation aux États-Unis sont publiées demain dans un contexte d'inquiétude croissante quant à la possibilité que la Réserve fédérale soit amenée à resserrer sa politique monétaire en raison de la hausse des prix et de la réouverture de l'économie mondiale.

L'enquête ZEW sur le climat économique allemand pour le mois de mai a atteint 84,4 points, un record depuis le début de l'enquête en 2004, contre 70,7 en avril, et a largement dépassé les attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un chiffre de 72,0.

Le marché semble donc avoir besoin de respirer après la hausse continue des derniers mois et en l’absence de nouveaux catalyseurs qui laissent place aux inquiétudes concernant une hausse des prix et potentiellement des taux.

Le CAC affiche un gap baissier

L’indice semble entrer en consolidation. La gap laissé ouvert ce matin suivi de la cassure de l’oblique ascendante plaide en ce sens. L’indice a rejoint un premier support à 6230 points qui pourrait ralentir la chute du jour. Toutefois l’hypothèse de voir une baisse plus importante vers la droite de support à 6150 points voire un comblement du gap à 6115 points semble la plus probable. Plus la clôture sera basse ce soir, plus ce scénario aura des chances de se réaliser.

Un franchissement du gap du jour à 6324 points invaliderait ce scénario correctif.

Evolution du CAC40 en données quotidiennes :

