Nasdaq 100 : Les prochains supports à surveiller

Points-clés de l’article sur le Nasdaq 100 :

Les craintes de surchauffe font pression sur les techs

Le Nasdaq 100 pourrait revenir tester ses plus bas de mars

Les craintes de surchauffe font pression sur les techs

La pression s’est accentuée lundi sur les valeurs technologiques. L’indice Nasdaq 100 à dominance technologique a plongé de plus de 2% sur fond de crainte d’une surchauffe de l’économie. Les perspectives d’inflation sur 5 ans des opérateurs de marché sont remontées à son plus haut niveau depuis 2014 à 2,37% contre 2,00% en début d’année.

Contrairement aux techs, les secteurs cycliques de l’énergie et des matériaux profitent de ces craintes d’inflation. Ces deux secteurs du S&P 500 sont en hausse de 8,9% et 5,5% respectivement sur un mois permettant ainsi au Dow Jones de limiter ses pertes à 0,1% lundi contre 1,0% pour le S&P 500 (et 2,5% pour le Nasdaq).

Performances secteurs S&P 500 – 11/05/2020 Source : @ValentinAufrand

Néanmoins, nous pouvons constater que les investisseurs ne parient plus autant sur une normalisation de la politique monétaire. Il semblerait que les annonces à répétition des membres de la Fed sur l’absence de hausse des taux tant que le marché de l’emploi ne retrouve pas son niveau d’avant crise portent leurs fruits. La probabilité d’une hausse des taux d’ici la fin de l’année est passée de 15% la semaine dernière à 9% lundi.

Tant que les tensions sur l’approvisionnement en matières premières et autres intrants sont présentes, les craintes de surchauffe de l’économie pourraient continuer à faire pression sur les marchés actions, et plus particulièrement sur les valeurs technologiques. Des bonnes surprises économiques sur des rapports clés tels que les indices PMI, la production industrielle, les ventes au détail ou le NFP renforceraient ces craintes.

A l’inverse, de façon assez paradoxale, les mauvaises nouvelles économiques pourraient atténuer ces craintes et donc permettre au Nasdaq de rebondir.

Le Nasdaq 100 pourrait revenir tester ses plus bas de mars

Graphique journalier du cours du Nasdaq 100 réalisésur TradingView :

Prévisions cours du Nasdaq 100

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du Nasdaq 100 ont tourné à la baisse la semaine dernière suite à la sortie par le bas du range de court terme entre 13 879 et 14 050 points. Le Nasdaq 100 est revenu tester la ligne de cou de son ancienne figure de retournement haussière en « tête et épaules inversées » à 13 312 points hier et devrait ouvrir en dessous à l’ouverture de Wall Street ce mardi.

Si la clôture journalière confirme l’enfoncement de ce support, une poursuite de la correction jusqu’aux creux de mars à 12 627, puis 12 208 points serait à prévoir. Un repli en dessous de 12 208 points serait très compromettant pour les perspectives de moyen et long terme puisque le Nasdaq formerait avec ses sommets de février et d’avril une figure de retournement en « double top ». Cette figure chartiste donnerait un objectif théorique de baisse jusqu’à 10 500 points.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE