FTSE 100 : la bourse britannique continue de sous-performer

La bourse britannique reste pénalisée par le Brexit

Les perspectives du FTSE 100 restent néanmoins haussières

La bourse britannique continue à profiter du redressement de l’économie mondiale et de l’amélioration des perspectives économique. Le FTSE 100 est remonté à un plus haut de 14 mois ce jeudi, mais contrairement à ses homologues européens et américains, il reste encore bien en dessous de ses sommets de 2020 (-8%).

Cette sous-performance de la bourse britannique peut s’expliquer par plusieurs facteurs, le principal étant le Brexit, qui a un effet dépressif sur l’activité des entreprises britanniques, car non seulement elles ont perdu un certain accès au marché unique européen, mais également à d’autres marchés dont elles bénéficiaient grâce au passeport européen. Londres négocie à tour de bras des accords commerciaux, mais cela prendra du temps pour tous les finaliser et rien ne garantit que le Royaume-Uni retrouvera des avantages comparables, ou meilleurs, que ceux de l’UE.

Une autre raison qui explique cette sous-performance est les perspectives économiques décevantes du FMI pour le Royaume-Uni. Alors que le PIB britannique a connu la plus forte contraction du G7 en 2020 (-9,9%), il devrait connaître un rebond moins important que la plupart de ces pays cette année.

Heureusement, la bourse britannique peut compter sur la nette amélioration de la situation sanitaire et de l’avance du Royaume-Uni dans la campagne de vaccination. Le Royaume-Uni a déjà vacciné 50% de sa population contre 40% pour les Etats-Unis et 25% pour l’UE.

L’évolution de la situation sanitaire et le calendrier de réouverture de l’économie seront évidemment importants pour le Royaume-Uni, mais également les négociations commerciales. Des accords commerciaux de libre-échange pourraient justifier une surperformance du FTSE 100.

Les perspectives du FTSE 100 restent haussières

Graphique journalier du cours du FTSE 100 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du FTSE 100 est haussière et aucun signal suggère un retournement. L’indice évolue au-dessus de sa ligne oblique ascendante faisant office de support depuis décembre et vient de dépasser le seuil symbolique des 7000 points.

A moyen et long terme, le FTSE 100 pourrait poursuivre son ascension jusqu’à son niveau pré-covid à 7700 points. Toutefois, avec un RSI à 7 séances à 65, il sera sans doute préférable d’attendre une respiration pour améliorer le profil rendement-risque des stratégies acheteuses de court terme.

En cas de retracement important, les perspectives haussières seraient remises en cause en cas de retournement sous l’oblique ascendante.

