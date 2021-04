Nasdaq 100: Les résultats des GAFAM sont attendus cette semaine

RT @bfmbusiness: 📌 Comment démarrer en Bourse? C’est à midi en live sur #Twitch! Notre chaîne —> https://t.co/qdhs7ek7hM

#forextrader #EURGBP MM Forex : Stabilité avant le FOMC https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/04/27/Morning-Meeting-Forex-Stabilite-du-dollar-avant-le-FOMC-EURGBP-obstacle-a-0-8730.html

#BOJ BOJ GOV KURODA: CAN ACHIEVE 2 PCT INFLATION TARGET BY PATIENTLY CONTINUING POWERFUL MONETARY EASING - Reuters Déjà plus de 5 ans avec un taux proche de 0 ou négatif au Japon et toujours pas atteint l'objectif mais toujours confiant de l'atteindre un jour https://t.co/Z7sWO5VLDY

Nomura reported its biggest quarterly net loss since the 2008 global financial crisis, ($2.3 billion) hit from the collapse of U.S. investment fund Archegos. Reuters news

#OPEC OPEC+ TO HOLD MONITORING COMMITTEE MEETING (JMMC) ON APRIL 27 INSTEAD OF APRIL 28 AS PLANNED -DOCUMENT, SOURCE

#China Profit Industriel Chinois (Annuel - mars)=> 92,30% Préc : 20,10% Profit Industriel YTD Chine (Mars) => 137,3% Préc : 178,9%

#EURAUD #AUDUSD #forex Retour en force du dollar australien https://www.dailyfx.com/francais/actualite_forex_trading/fondamentaux/actualite_forex/2021/04/26/AUDUSD-EURAUD-Le-dollar-Australien-a-le-vent-en-poupe-.html

RT @laurentalbie: Bitcoin s'envole de près de 10%, JP Morgan pourrait proposer un Fonds BTC actif Par https://t.co/Z6ILL0eNPY https://t.co/…