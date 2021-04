SP500 : Les dernières cartouches d’un marché haussier ?

Points clés de l’article :

Les bons résultats publiés sont largement anticipés

Des signes de fragilité sur les indices

La saison des résultats des entreprises a démarré sur les chapeaux de roue, mais les bonnes surprises n'ont pas encore réussi à générer une dynamique haussière sur les marchés boursiers mondiaux.

Vendredi matin, 13 % des entreprises européennes et 20 % des entreprises américaines avaient publié leurs résultats du premier trimestre, la majorité d'entre elles dépassant les attentes du consensus.

La croissance des bénéfices par action (BPA) a été particulièrement élevée jusqu'à présent, à 107 % en glissement annuel en Europe et 63 % aux États-Unis.

Les financières ont mené le bal, avec toutes les financières européennes jusqu'à présent offrant des surprises positives de bénéfices par action.

Cependant, les marchés européens et américains sont légèrement en baisse pour la semaine, les attentes élevées en matière de bénéfices ont été largement prises en compte par les marchés après leur impressionnante progression.

La publication de solides bénéfices sera importante pour que les marchés boursiers poursuivent leur progression générale, mais les indicateurs en surachat, le positionnement largement haussier et la saisonnalité à l’approche de mai traditionnellement difficile pourraient placer les actions dans une zone dangereuse pour un repli si un catalyseur négatif émerge.

Des signes de fragilité sur les indices

Le SP500 semble marquer le pas. La séance de Mardi après la figure d’hésitation en doji la veille a refroidi l’appétit des investisseurs. Même s’il n’est pas impossible de voir l’indice revenir sur ses plus hauts voire de les dépasser , le RSI est maintenant sur une pente descendante et le MACD indique un cross vendeur. DE plus l’écart des prix avec la moyenne mobile à 34 périodes est élevé.

La probabilité d’une correction s’amplifie surtout que la saisonnalité dès la fin de la semaine prochaine va devenir défavorable.

Il convient donc de rester prudent à court terme et on surveillera une figure baissière qui serait le déclencheur d’une phase ou de consolidation ou de correction.

A moyen terme tant que les cours évoluent au-dessus de l’oblique haussière la tendance reste positive, un retour sur ce support serait une opportunité.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

