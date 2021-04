Wall Street : Nouveaux records des large-caps, le Russell 2000 marque le pas

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Wall Street poursuit sa hausse, les techs prennent le relai des cycliques

Enchaînement de records du S&P 500 , le Russell 2000 patine

Wall Street poursuit sa hausse, les techs prennent le relai des cycliques

Les principaux indices de Wall Street continuent d’être bien orientés. La soif pour les actions semble incessante, le S&P 500 et le Dow Jones ont enchaîné une troisième semaine consécutive de hausse la semaine dernière et le Nasdaq 100 a inscrit un nouveau record après deux mois de consolidation.

Les marchés actions sont soutenus par un sentiment d’optimisme de la part des investisseurs grâce évidemment aux politiques monétaires et fiscales accommodantes, mais également grâce à l’accélération des campagnes de vaccination à travers le monde et les bonnes surprises économiques.

En effet, les récentes statistiques publiées sont ressorties en forte hausse, laissant ainsi à penser que l’économie se redresse plus rapidement qu’escomptée. Les indices ISM manufacturier et non manufacturier sont ressortis à leur niveau le plus haut depuis plusieurs décennies, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie, les ventes au détail ont fait un bond de plus de 9% et les mises en chantier ont augmenté de 20% pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2006.

Sur le plan microéconomiques, les grosses banques américaines viennent de publier leurs résultats du premier trimestre qui sont ressortis largement supérieur aux attentes. Leurs bénéfices sont en hausse de 118% sur un an contre des attentes à 73% au début du mois.

Source : Factset

Wall Street est également soutenu par le repli des taux longs, qui permet aux valeurs technologiques (les plus prépondérantes du S&P 500) de rebondir. En effet, malgré l’appétit pour le risque des investisseurs, le marché obligataire rebondit également. Le taux à 10 ans américain est passé d’un plus haut à 1,77% au début du mois à 1,57% la semaine dernière. Ce repli des taux longs fait pression sur les valeurs cycliques, qui sous-performent depuis le début du mois après avoir surperformé au premier trimestre, et soutient les valeurs de croissance.

Evidemment, la faible exposition du Russell 2000 aux valeurs technologiques se traduit par une sous-performance de l’indice des petites et moyennes capitalisation boursières américaines. Le Russell 2000 consolide sous son record de la mi-mars.

Enchaînement de records du S&P 500, le Russell 2000 patine

Graphique journalier du S&P 500 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du S&P 500 restent haussières. L’indice est particulièrement éloigné de sa moyenne mobile à 50 séances, ce qui signifie que le momentum haussier est très important, mais que le ratio rendement-risque n’est pas attractif pour les achats au niveau actuel. Il sera sans doute préférable d’attendre un retracement pour se positionner dans le sens de la tendance de fond.

Concernant le Russell 2000, la tendance de fond est également haussière, mais il devra sauvegarder son support à 2066 points pour préserver sa tendance haussière. Un repli sous ce support formerait une figure de retournement en « tête et épaules », ce qui ouvrirait la voie à un retracement jusqu’à 1800 points.

Graphique journalier du Russell 2000 réalisé sur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE