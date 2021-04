CAC 40 : L’indice parisien dépasse ses sommets de 2020 et 2007 sans problème

Points-clés de l’article sur le CAC 40 :

Le CAC 40 dépasse ses sommets de 2020 et 2007 grâce à ses valeurs cycliques

Le prix du bois passe de 350$ à 1200$ en un an

Le CAC 40 a dépassé ses plus hauts de 2020 (pré-pandémique) et de 2007 (pré-crise financière) comme un couteau dans du beurre. L’indice parisien n’a rencontré aucune difficulté à dépasser cette zone de résistance entre 6100 et 6170 points.

La bourse de Paris continue d’être soutenu par l’optimisme quant à la réouverture des économies ce qui se traduit par une poursuite de la surperformance des valeurs cycliques industrielles et du luxe, mais également des valeurs défensives du secteur public.

LVMH, qui pèse à elle seule 11% du CAC 40, progresse de 9% sur un mois, grâce notamment à des résultats largement supérieurs aux attentes au premier trimestre. Forcément, LVMH entraîne dans son sillage les autres géants du luxe français l’Oréal (+7%), Kering (+5%) et Hermès (+3%).

Mais c’est Saint-Gobain qui surperforme l’indice parisien depuis le début du mois (+10,0%). La 23ème capitalisation boursière du CAC 40 semble profiter du dynamisme du secteur de la construction et de la vague de rénovation à travers l’Europe ainsi que du plan de relance américain dans les infrastructures.

En effet, le plan de relance de 2,3 trillions de dollars voulu par Joe Biden devrait non seulement profiter aux entreprises américaines, mais également dans une plus faible mesure aux entreprises étrangères européennes et asiatiques.

Top 5 dans le CAC 40 sur un mois :

L’évolution des restrictions sanitaires, de la campagne de vaccination et des plans de relance continueront d’être les principaux catalyseurs des marchés. Plus les opérateurs seront optimistes sur la réouverture, plus le CAC 40, à dominance de valeurs cycliques, devrait en profiter. A l’inverse, un regain d’incertitudes ferait davantage pression sur l’indice parisien comparé à un indice qui est davantage exposé au secteur technologique.

Graphique 4 heures du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 ne montre aucun signe de fragilité après avoir dépassé sa zone de résistance à 6100-6170 points. Les perspectives restent donc haussières jusqu’à preuve du contraire.

Les perspectives deviendraient à court terme baissières en cas de sortie par le bas des bandes de Bollinger sur l’unité de temps 4 heures. Dans ce cas, un retracement d’une partie du rallye haussier que nous connaissons depuis début février sera alors à prévoir.

Le premier support à surveiller serait le seuil symbolique à 6000 points, puis le creux de la mi-mars à 5890 points.

