EuroStoxx 50 : possible repli à venir du marché boursier européen

Le fort redressement de l’économie mondiale et l’efficacité des vaccins soutiennent les marchés

La bourse européenne poursuit son ascension et réussit même à dépasser des résistances historiques. Le DAX inscrit de nouveaux records, le CAC 40 dépasse ses sommets de 2020 et 2007 et l’EuroStoxx ses sommets de 2015 et 2020.

Les marchés actions continuent d’être soutenus un cocktail de nouvelles encourageantes, tout d’abord sur le front sanitaire, avec l’accélération des campagnes de vaccination à travers le monde et la chute des nombres de décès et d’hospitalisations dans les pays ayant déjà vaccinés une proportion importante de leur population.

Les nouvelles sont également encourageantes sur le front économique, avec notamment des PMI supérieurs aux attentes en Europe et aux États-Unis et une très forte création d’emplois aux États-Unis en mars. Les nombreux plans de relance américains soutiennent les marchés, car ils devraient continuer à soutenir la reprise mondiale, puisqu’une somme significative de ces fonds est utilisée pour consommer par des biens manufacturés à l’étranger, principalement en Asie, mais également en Europe.

Sauf en cas d’inefficacité des vaccins contre certains variants du COVID-19, les économies développées devraient définitivement sortir de cette crise au cours des prochains mois et les économies moins développées plus tard cette année et l’année prochaine. Dans ce contexte d’amélioration des perspectives économiques, le risque d’une correction importante des marchés semble relativement faible encore moins avec les mesures de relance budgétaires et monétaires mises en place.

L’EuroStoxx 50 pourrait reculer à court terme

Néanmoins, le marché boursier pourrait temporiser, voire retracer à court terme. L’analyse technique montre l’EuroStoxx 50 sous une oblique haussière faisant office de résistance depuis près de 6 mois.

Sous cette oblique, le ratio rendement-risque ne favorise pas les achats de court terme. Il est techniquement préférable d’attendre un retour vers la moyenne mobile à 50 séances pour éventuellement se positionner dans le sens de la tendance de fond.

Graphique journalier du cours de l’EuroStoxx 50 réalisésur TradingView :

Toutefois, les perspectives de moyen et long terme restent haussières. Les perspectives haussières de moyen terme seraient remises en question en cas de repli sous le plus bas de 2017 à 3703 points dépassé début mars. Dans ce cas, un retour vers l’oblique haussière qui passe par les creux de mars et novembre 2020 actuellement vers 3500 points serait alors à prévoir.

