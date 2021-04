SP500, Nasdaq 100 : Les feux restent au vert sur les indices américains

Points clés de l'article :

Malgré Archegos, l’optimisme reste de mise

Le SP500 franchit allègrement les 4000 points

Le Nasdaq pourrait retrouver ses sommets

Wall Street a atteint des niveaux record lundi après la publication vendredi d'un rapport très positif sur l'emploi et une hausse de l'indicateur de l'activité du secteur des services, qui ont montré que la reprise économique s'est accélérée avec le déploiement rapide des vaccins.

Avant l’ouverture aujourd’hui, les contrats à terme sur l'indice S&P 500 baissent légèrement, ce qui laisse penser que le rallye qui a porté l'indice à un niveau record pourrait faire une pause en raison de nouvelles incertitudes liées à l'implosion d'Archegos Capital Management.

ViacomCBS Inc. a chuté de 2,8 % dans les échanges de prémarché, de même que d'autres actions liées à la liquidation du fonds de Bill Hwang, après que le Credit Suisse Group AG ait procédé à une dépréciation de 4,4 milliards de francs suisses (4,7 milliards de dollars) et se soit débarrassé de plus de 2 milliards de dollars d'actions.

Les transactions d'Archegos refroidissent quelque peu les marchés. De plus, le risque de bulles financières a incité la banque centrale chinoise à demander aux prêteurs de freiner la croissance des prêts pour le reste de l'année, ce qui devrait calmer la reprise chinoise qui a tiré l’économie mondiale jusqu’alors.

Cependant, l’optimisme reste de mise pour ce les indices boursiers avec une saisonnalité favorable en Avril. Les données américaines ont continué à mettre en évidence une reprise économique forte. Selon Bloomberg Economics, l'économie mondiale devrait connaître en 2021 la croissance la plus rapide depuis 60 ans, mais la reprise pourrait être inégale, certains pays luttant pour enrayer la pandémie et accusant un retard dans les vaccinations. L’épisode Archegos devrait être vite digéré.

L'indice de référence des actions américaines a clôturé au-dessus de la barre des 4 000 pour la deuxième séance consécutive hier.

Le SP500 s’est envolé depuis le franchissement du seuil psychologique des 4000 points la semaine dernière. La tendance reste bien haussière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes bien ascendantes. Tant que les cours se situent au-dessus la vague de hausse peut se poursuivre.

Cependant, un pull back n’est pas à exclure tant la distance entre les cours et la MM34 est importante. Cette alarme se retrouve aussi sur le RSI qui flirte avec des niveaux qui ont provoqué par le passé des petites corrections. Un retour sur la MM13 serait bienvenu et ne remettrait pas en cause la dynalique en cours.

On gardera un biais positif au-dessus des 3990 points.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

Le Nasdaq est reparti à la hausse après avoir préservé la moyenne mobile à 200 périodes début Mars et avoir franchi une oblique baissière. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont à nouveau alignées à la hausse. Tous ces éléments techniques plaident pour un retour vers le plus haut historique à 13910 points.

Evolution du Nasdaq en données quotidiennes :

