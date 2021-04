CAC 40 : Le T2 pourrait être plus compliqué pour le CAC qui fait face à une zone de résistance majeure

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Porté par les cycliques, le CAC 40 termine le premier trimestre 2021 en hausse de 8%

Le CAC 40 revient sous une zone de résistance majeure à 6100-6160 points

Situation sanitaire et plans de relance US & EU comme principaux catalyseurs

Porté par les cycliques, le CAC 40 termine le premier trimestre 2021 en hausse de 8%

C’est en hausse de plus de 6% que le CAC 40 a terminé le mois de mars et en hausse de plus de 8% qu’il a terminé le premier trimestre de l’année 2021. L’indice parisien peut remercier ses valeurs cycliques qui ont été portées ces derniers mois par la nette hausse des cours des matières premières, du pétrole, mais également des rendements obligataires de long terme. Les valeurs cycliques du luxe, poids lourd du CAC 40, n’ont pas contribué au rallye, à l’exception de LVMH, première capitalisation boursière du CAC, qui a progressé de plus de 10%.

L’amélioration des perspectives économiques est ce qui contribué à la hausse des marchés au premier trimestre. Même si la réouverture de l’économie européenne tarde, les perspectives s’améliorent grâce au rythme de vaccination de plus en plus rapide. En janvier, l’UE avait atteint le seuil des 2% de la population vaccinée, puis 5% en février et 11% en mars. Le rythme accélère encore plus rapidement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni où 28% et 45% de la population (respectivement) ont déjà reçu au moins une première dose d’un vaccin.

Le CAC 40 profite donc de meilleures perspectives économiques, mais également d’une reprise forte dans certaines régions du globe comme en Asie et aux Etats-Unis. La Chine a d’ores et déjà dépassé son niveau de PIB d’avant-crise et les Etats-Unis devraient dépasser le leur au courant de l’année.

Le CAC 40 profite directement de cette reprise internationale forte puisque les sociétés qui composent l’indice génèrent la majorité de leurs revenus en dehors de France. C’est notamment la raison pour laquelle le CAC 40 est un mauvais indicateur de la santé économique de la France (seulement 20% des revenus des entreprises du CAC 40 sont générés en France).

Le CAC 40 revient sous une zone de résistance majeure à 6100-6160 points

Graphique mensuel du cours du CAC 40 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le CAC 40 fait désormais face à une zone de résistance majeure à 6100-6160 points qui correspond au sommet pré-pandémique de 2020, mais également au sommet pré-crise financière de 2008/2009.

Sans nouveau catalyseur positif, le marché pourrait consolider, voire temporairement corriger. Le ratio rendement-risque favorise les vendeurs sous cette zone de résistance.

En cas de trou d’air, c’est l’oblique haussière de long terme qui a fait office de support depuis 2012 (sauf lors de la crise du covid) qui sera le premier niveau de prix potentiellement intéressant pour se repositionner à l’achat dans le sens de la tendance.

Dans tous les cas, un catalyseur sera nécessaire pour dépasser la zone de résistance à 6100-6160. Si le CAC 40 dépasse cette zone de résistance, la voie serait ouverte pour un retour au plus haut de la bulle tech à 6944 points.

Situation sanitaire et plans de relance US & EU comme principaux catalyseurs

Parmi les catalyseurs à surveiller, l’évolution de la situation sanitaire sera clé. Plus rapidement les populations seront vaccinées, plus rapidement les économies pourront définitivement sortir de cette crise.

Le plan de relance sur les infrastructures de Joe Biden sera également à surveiller. Le président américain a présenté son projet de loi mercredi et espère le faire ratifier d’ici la fin de l’été.

Le plan de relance européen sera également important. Chaque Etat membre transmet son programme de relance définitif à la Commission européenne. « La Commission européenne ne pourra lever d’emprunt et verser les premières subventions aux Etats membres qu’une fois que les parlements nationaux l’auront autorisée à le faire, et que les plans nationaux seront validés par le Conseil.Ce qui pourrait être achevé à l’été 2021 au plus tôt » selon Toute l’Europe.

