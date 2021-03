CAC40 : L’indice revient sur les plus hauts d’avant crise

Points clés de l’article :

Le CAC poursuit sa trajectoire vers les plus hauts d’avant pandémie

La confiance des consommateurs éclipse Archegos

Les déboires du fonds Archegos et la hausse des rendements obligataires ne font que ralentir les marchés boursiers portés par le plan Biden qui doit être dévoilé demain et l’optimisme lié à la campagne de vaccination.

Seules les valeurs bancaires liées au fonds Archegos comme Nomura et Crédit Suisse ont subi de lourdes pertes mais cela n’a pas entrainé une contagion sur tout le secteur bancaire et les bourses en général. En résumé, le fonds est l’ émanation du fonds controversé Tiger Asia Management qui gère la fortune de Bill Hwang déjà condamné par le gendarme boursier américain en 2012. Le fonds avait parié sur les valeurs technologiques avec un effet de levier et faute de pouvoir répondre aux appels de marge, ses courtiers ont débouclé en catastrophe les positions qu’il détenait. On insistera jamais assez sur le money management ( voir nos guides et nos formations par ailleurs). Dans la tourmente le fonds en a entrainé un autre issu lui aussi de Tiger, celui de Teng Yue Partner de Tao Li, un autre bébé tigre. Il se rajoute donc à une longue liste dans l’histoire boursière comme par exemple LTCM en 1998 sur l’obligataire.

Les taux des rendements obligataires ont atteint 1,75% mais les investisseurs se focalisent sur la relance économique. La confiance des consommateurs américains a bondi en mars pour atteindre son niveau le plus élevé depuis un an, grâce à l'augmentation du nombre de vaccinations et au soutien économique accru du gouvernement.

Le Conference Board a déclaré mardi que son indice de confiance des consommateurs a atteint 109,7 en mars, le meilleur résultat depuis qu'il a atteint 118,8 en mars de l'année dernière, alors que la pandémie commençait à toucher les États-Unis. L'indice était de 90,4 en février.

Le CAC poursuit sa trajectoire vers les plus hauts d’avant pandémie

L’indice CAC40 est en passe de de récupérer tout le terrain perdu pendant la pandémie et rejoindre la résistance à 6125 points, les plus hauts de Janvier et février 2020 qui avaient constitué un double sommet.

Par ailleurs l’objectif de la sortie de la figure de consolidation en drapeau se situe sur 6170, ce qui correspond aux plus hauts de 2007 avant la crise des subprimes. Au vu de la hausse continue depuis début février, il est probable que l’indice parisien marque le pas et corrige ou consolide au contact de ce dernier niveau.

L’indice est soutenu par la moyenne mobile à 34 périodes et le support sur le dernier creux de marché à 5880 points. Sous ce seuil, la dynamique positive serait remis en cause.

Evolution de l’indice CAC40 en données quotidiennes :

