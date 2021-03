STOXX 600 : la tendance haussière du marché boursier européen reste intacte

Points-clés de l’article sur le cours du STOXX 600 :

L’amélioration des perspectives économiques soutient le marché européen

Le marché boursier européen reste bien orienté malgré le récent repli des actions. Bien que les perspectives soient encore floues à court terme en raison de prolongement sans fin des restrictions sanitaires en Europe, les perspectives économiques s’améliorent progressivement grâce à l’accélération du rythme de vaccination à travers l’Europe.

En effet, malgré le retard des Européens face aux Britanniques et aux Américains dans la campagne de vaccination, le rythme devrait nettement s’accélérer au cours du second trimestre. Grâce à l’augmentation du rythme de production des vaccins déjà approuvé et l’arrivée du vaccin de Johnson & Johnson, la Commission européenne prévoit la réception de 300 millions de doses au second trimestre, ce qui devrait permettre d’atteindre environ 50% de la population adulte vaccinée d’ici cet été et l’immunité collective (>70%) au cours du troisième trimestre.

Les entreprises du STOXX 600 vont profiter du bond des économies américaine et chinoise

L’autre facteur soutenant les bourses européennes est la forte reprise de l’économie mondiale, en particulier de la Chine et des Etats-Unis. Les deux méga-puissances devraient croître rapidement cette année, de l’ordre de 5% pour les Etats-Unis et de 8% pour la Chine contre 4% pour l’UE selon le FMI. Les grosses entreprises européennes du STOXX 600 vont profiter de cette forte croissance mondiale étant donné que la majorité de leurs revenus sont réalisés à l’étranger.

Enfin, il convient de noter que ces prévisions ne prennent pas en compte le projet de loi sur les infrastructures qui, si est approuvé par le Congrès, boostera davantage la reprise et donc les marchés boursiers.

Tous ces facteurs soutiennent la confiance des investisseurs dans la reprise économique. Pour preuve, la courbe des taux se pentifie. L’écart entre les rendements à 10 ans et celui à 2 ans des Treasuries a atteint 150 points de base.

Dans ce contexte, les valeurs cycliques surperforment les valeurs de croissance et devraient continuer à le faire tant que la courbe des taux continue à se pentifier.

Le STOXX 600 sera particulièrement sensible à l’évolution de cette courbe des taux, puisque l’indice paneuropéen est beaucoup plus exposé aux valeurs cycliques que son homologue américain, le S&P 500.

Le STOXX 600 continue d’évoluer dans son biseau ascendant

Graphique journalier du cours du STOXX 600 réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le STOXX 600 est bien orienté à la hausse. Il a récemment rebondi sur sa moyenne mobile à 50 séances et sur l’oblique support de son biseau ascendant dans lequel il évolue depuis le début de l’année.

Au-dessus de cette oblique, les perspectives de court terme restent haussières. Néanmoins, le marché pourrait accélérer ses prises de bénéfices alors que l’indice revient proche de son sommet pré-pandémique de 2020 à 432 points.

En cas de sortie par le bas du biseau, ce serait un signal en faveur d’une « respiration ». La moyenne mobile à 200 séances et l’oblique haussière de long terme qui passe par les creux de mars et octobre 2020 seraient les prochains supports à surveiller.

