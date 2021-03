SP500 : Les actions américaines reprennent leur progression

Points clés de l’article :

L'appétit pour le risque a fait son retour dans le monde entier grâce aux paris sur la reprise économique, couronnant une semaine volatile marquée par des différends sur l'approvisionnement en vaccins, un blocage du trafic sur le canal de Suez et une nouvelle détérioration des relations entre la Chine et l'Occident.

Le SP500 est porté par le secteur bancaire. Les banques ont enregistré des gains importants après que la Réserve fédérale ait déclaré qu'elle allait lever les limites relatives aux dividendes que les banques peuvent verser et aux rachats d'actions qu'elles peuvent effectuer. Le secteur est également stimulé par la remontée des rendements obligataires après une brève pause. JPMorgan Chase a augmenté de 1,1 % et Bank of America de 2,2 %.

Des rendements obligataires plus élevés permettent aux banques de facturer des intérêts plus lucratifs sur toutes sortes de prêts et sont également un signal que l'économie progresse dans sa reprise.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans est passé de 1,61 % jeudi soir à 1,67 %. Il a dépassé 1,70 % la semaine dernière et a suscité des inquiétudes quant à l'inflation, bien que la plupart des analystes s'attendent à une hausse relativement modeste de l'inflation à mesure que l'économie se développe.

L’indice du Michigan publié aujourd’hui était aussi positif, sorti à 84,9 contre un consensus à 83,6 et un précédent à 76,8.

Des indicateurs de sentiment dispersés

L’enquête sur l’opinion des investisseurs institutionnels indique que l’optimisme frise l’euphorie avec à la fois une part d’haussier très élevé par rapport à la moyenne historique mais aussi une part de baissiers extrêmement bas. L’optimisme est à son plus haut niveau depuis Novembre où il avait atteint 55,8% des sondés.

Cet excès n’est pas confirmé par le positionnement des professionnels sur le marché des options où la moyenne à 5 jours du put call ratio continue à monter, ce qui indique que les investisseur se couvrent contre une baisse des indices.

SP500 : Reprise en main par les acheteurs

Le SP500 a testé le support intermédiaire à 3850 points et débute un rebond qui pourrait amener l’indice vers ses plus hauts historiques à 3989 au mois d’Avril. En effet ce mois est normalement très favorable aux indices boursiers.

Les prix sont repassés au-dessus de la moyenne mobile à 13 périodes et n’ont jamais clôturé sous la moyenne mobile à 34 périodes, ce qui est très positif. De plus, la longue mèche basse de la journée d’hier indique la reprise en mains par les acheteurs.

Ce scénario positif serait remis en cause en cas de rupture des 3853 points.

Evolution de l’indice SP500 en données quotidiennes :

