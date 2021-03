CAC 40 : Une consolidation sous 6100 points est nécessaire avant de repartir

Points-clés de l’article sur le cours du CAC 40 :

Les projections du FOMC et la décision de l’ AE M sur le vaccin d’AstraZeneca attendues

Cocorico ! Le CAC 40 est revenu la semaine dernière sous ses plus hauts de l’année dernière à 6100 points. Grâce aux politiques monétaires et fiscales sans précédent que nous connaissons tous, il aura donc fallu un an, presque jour pour jour, pour que le CAC 40 efface son crash du covid-19 de mars 2020.

Le CAC 40 revient ainsi sous une résistance majeure à 6100 points qui correspond non seulement au sommet de 2020, mais également au sommet de 2007 ! C’est donc une résistance très importante sur le plan de l’analyse technique qui pourrait susciter de nombreuses prises de bénéfices de la part des investisseurs.

Un nouvel éclaircissement des perspectives économiques sera vraisemblablement nécessaire pour pousser le CAC au-dessus de cette résistance. Pour le moment, le contexte est plutôt en faveur de prises de bénéfices, surtout après la suspension de l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca dans la plupart des pays européens qui pose des incertitudes sur le rythme de la vaccination, l’immunité collective et donc la période à laquelle l’économie pourra pleinement rouvrir.

Cette décision ne vient pas compromettre la tendance haussière du marché, ni même la reprise économique. En revanche, si la décision de l’Agence européenne du médicament (AEM) attendue jeudi suggère l’arrêt de l’utilisation de ce vaccin dans l’UE, les perspectives économiques prendraient dans ce cas un sérieux coup.

Outre cette décision, le marché va également prêter attention aux nouvelles projections du FOMC ce soir. La réserve fédérale américaine ne devrait pas changer sa politique monétaire, mais certains gouverneurs pourraient éventuellement revoir à la hausse leurs perspectives de croissance et d’inflation.

En décembre, le FOMC prévoyait une croissance de 4,2% cette année et de 3,2% en 2022, un taux de chômage de 5,0% cette année et de 4,2% en 2020 et une inflation de 1,8% cette année et de 1,9% en 2022. Une révision à la hausse de ces perspectives tendrait davantage le marché obligataire ce qui pourrait faire pression sur le marché actions.

Graphique mensuel du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, comme indiqué au début de cet article, le CAC 40 revient sous une résistance majeure à 6100 points correspondant non seulement au sommet de l’année dernière, mais également au sommet de 2007.

Le dépassement de cette résistance serait un important signal en faveur d’une continuation de la tendance haussière et ouvrirait la voie à un retour du CAC à son plus haut de 2000 à environ 7000 points.

Sur le court terme, le ratio rendement-risque favorise les vendeurs sous la résistance à 6100 points. En cas de retracement de la récente hausse, le premier support à surveiller sera le creux de février 2020 à environ 5800 points, puis l’oblique haussière qui passe par les creux de décembre et janvier si le repli est plus important.

Graphique journalier du cours du CAC 40 réalisé sur TradingView :

