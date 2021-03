S&P 500 : Les valeurs cycliques continuent à tirer Wall Street

Points-clés de l’article sur Wall Street :

Le S&P 500 et le Dow Jones ont continué à inscrire de nouveaux records la semaine dernière. Les valeurs cycliques ont maintenu leur leadership sur les valeurs de croissance la semaine dernière grâce au regain d’optimisme des investisseurs sur la reprise économique mondiale.

Alors que 2020 était l’année des techs, la remontée des taux obligataires, des cours de pétrole et des matières premières depuis le début de l’année a changé la donne. 2021 est pour le moment l’année des valeurs cycliques, du retour des investisseurs sur les valeurs massacrées par la crise sanitaire. Sur les cinq secteurs du S&P 500 les plus performants depuis le début de l’année, quatre sont des secteurs cycliques. Les secteurs de l’énergie et de la finance du S&P 500 sont les plus performants, s’adjugeant 40% et 17% respectivement.

Les valeurs cycliques devraient continuer à surperformer à mesure que les cours des matières premières et des taux longs se redressent. Leurs hausses dépendront essentiellement du sentiment des opérateurs de marché sur l’économie mondiale. Maintenant que le plan de relance de 1,9 trillion de dollars aux Etats-Unis a été ratifié, il ne reste plus que l’évolution de la situation sanitaire pour influencer les marchés.

L’évolution des restrictions sanitaires et du rythme des campagnes de vaccination à travers le monde continueront d’être au centre des attentions des investisseurs, en particulier au cours de ce premier semestre. Le marché s’attend à ce que l’immunité collective soit atteinte d’ici la fin du second trimestre au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et d’ici la fin de l’été au sein de l’UE. Toute annonce qui viendrait suggérer un raccourcissement de ces délais devrait soutenir les marchés.

Sur le plan de l’analyse technique, la tendance du S&P 500 est haussière malgré le regain de volatilité ces dernières semaines. Une clôture du S&P 500 au-dessus de son récent plus haut à 3950 points renforcerait les perspectives haussières et ouvrirait la voie à une hausse jusqu’au seuil symbolique des 4000 points.

En cas de correction, le premier support du S&P 500 à surveiller sera le récent plus bas à 3694 points qui correspond également au creux de janvier. Un retracement sous ce support compromettrait les perspectives haussières et ouvrirait la voie à un repli jusqu’à la moyenne mobile à 200 séances.

Outre l’évolution de la situation sanitaire, les prochains catalyseurs à surveiller seront les statistiques économiques quotidiennes. Des bonnes surprises économiques soutiendraient le scénario d’une reprise plus forte/rapide qu’escompté ce qui soutiendrait les bourses, en particulier les valeurs cycliques.

